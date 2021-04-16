Ежегодно 17 апреля отмечают Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, в результате которого возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы.

Эта дата была выбрана в знак уважения к создателю Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля, который родился именно в этот день.

По православному календарю 17 апреля чтят память Иосифа.

Именины празднуют Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

Кроме того, в этом году на 17 апреля приходится Страстная пятница, посвященная воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа.

Приметы на 17 апреля:

Береза ​​распустилась раньше, чем ольха — лето будет засушливым.

Дождь пошел — вся весна будет пасмурной, с большим количеством осадков.

Ветер дует с северной стороны — ждите дождей.

Если в этот день много березового сока — летом будет много дождей.

Что нельзя делать 17 апреля:

Нельзя работать в этот день — шить, стирать, резать, заниматься уборкой, копать землю, сажать растения.

Нельзя петь, веселиться, смеяться, а также ссориться, кричать и ругаться. Этот день должен пройти в размышлениях о страданиях и смерти Иисуса Христа.

Праздники в мае

Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.

Полный календарь праздников на май 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.