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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Какой праздник 17 апреля

Ежегодно 17 апреля отмечают Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, в результате которого возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы.

17 квітня

Эта дата была выбрана в знак уважения к создателю Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля, который родился именно в этот день.

По православному календарю 17 апреля чтят память Иосифа.

Именины празднуют Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.

Кроме того, в этом году на 17 апреля приходится Страстная пятница, посвященная воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа.

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Приметы на 17 апреля:

  • Береза ​​распустилась раньше, чем ольха — лето будет засушливым.
  • Дождь пошел — вся весна будет пасмурной, с большим количеством осадков.
  • Ветер дует с северной стороны — ждите дождей.
  • Если в этот день много березового сока — летом будет много дождей.

Что нельзя делать 17 апреля:

  • Нельзя работать в этот день — шить, стирать, резать, заниматься уборкой, копать землю, сажать растения.
  • Нельзя петь, веселиться, смеяться, а также ссориться, кричать и ругаться. Этот день должен пройти в размышлениях о страданиях и смерти Иисуса Христа.

Праздники в мае

Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.

Полный календарь праздников на май 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.

Фото: Depositphotos

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