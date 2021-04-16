Ежегодно 17 апреля отмечают Всемирный день борьбы с гемофилией. Это редкое наследственное заболевание, в результате которого возникают кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние органы.
Эта дата была выбрана в знак уважения к создателю Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля, который родился именно в этот день.
По православному календарю 17 апреля чтят память Иосифа.
Именины празднуют Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Федор.
Кроме того, в этом году на 17 апреля приходится Страстная пятница, посвященная воспоминаниям о страданиях Иисуса Христа.
Приметы на 17 апреля:
- Береза распустилась раньше, чем ольха — лето будет засушливым.
- Дождь пошел — вся весна будет пасмурной, с большим количеством осадков.
- Ветер дует с северной стороны — ждите дождей.
- Если в этот день много березового сока — летом будет много дождей.
Что нельзя делать 17 апреля:
- Нельзя работать в этот день — шить, стирать, резать, заниматься уборкой, копать землю, сажать растения.
- Нельзя петь, веселиться, смеяться, а также ссориться, кричать и ругаться. Этот день должен пройти в размышлениях о страданиях и смерти Иисуса Христа.
Праздники в мае
Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.
Полный календарь праздников на май 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.