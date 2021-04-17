Чистый (Великий) четверг — один из самых важных дней Страстной недели. В этот день Иисус Христос в знак покорности омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии на Тайной вечери.

Чистому четвергу посвящены очистительные обряды. Считалось, что перед Пасхой необходимо очистить не только пространство, но и душу. Поэтому люди отправлялись на утреннюю службу в церковь, где исповедовались и причащались.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о традициях и запретах в Чистый четверг.