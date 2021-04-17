День ангела Ирины празднуют несколько раз в год. Одним из таких является 17 апреля. Имя имеет древнегреческое происхождение.
Оно произошло от имени богини Эйрены, которая отвечала за мир и спокойствие. Поэтому издавна считалось, что все Ирины имеют сильную энергетику. Они уверены в себе, всегда хотят быть независимыми, решительными, но одновременно жизнерадостными.
Заступницей обладательниц этого имени является святая Ирина Македонская.
Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Ирины в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать в этот день несколько приятных слов своим знакомым или родным девушкам.
Ирина означает мир, покой.
Пусть будут они, Ирочка, с тобой!
Сияют пусть красивые глаза,
Пусть в них не появляется слеза.
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Желаем счастья, синьорина.
Энтузиазма Вам, Ирина,
Здоровья, радости, веселья,
Тепла, комфорта, настроения!
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Иришка, тебя от души поздравляем
И женского счастья, здоровья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
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Ирина, поздравленья принимай!
Будь смелой, все невзгоды побеждай,
Будь яркой, как полночная звезда,
Счастливой и любимой будь всегда!
Календарь праздников на апрель
В календаре праздников на апрель 2021 есть много праздничных дат, с которыми стоит поздравить коллег или друзей.
Так, на 21 апреля выпадает Международный день секретаря, а 23 апреля с профессиональным праздником стоит поздравить всех психологов.
26 апреля будут чествовать память жертв радиационных аварий и катастроф.