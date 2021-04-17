В Украине День матери 2021 года приходится на 9 мая.

Так, украинцы ежегодно отмечают этот волшебный праздник во второе воскресенье мая, начиная с 1999 года.

День матери – самый трогательный праздник в мире. Ведь образ мамы – это единственный и неповторимый образ женщины, которая всегда понимает и прощает, жалеет и самоотверженно любит несмотря ни на что.

История праздника довольно печальна: в 1908 году американка Анна Джервис из Филадельфии выступила с идеей чествования матерей в память о своей маме, которая умерла. Анна писала письма в государственные учреждения и законодательные органы с предложением один день в году посвятить чествованию матерей.

Поэтому уже в 1910-ом американцы впервые праздновали День матери. А в 1914 году тогдашний президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. Впоследствии этот день стали отмечать в других странах мира.

В свою очередь в Украине День матери впервые отметили в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. А уже в 1939-ом праздник запретила советская власть, и только в 90-х его снова начали отмечать после указа второго президента Леонида Кучмы.

Православный календарь 2021

2 мая 2021 года будут отмечать главный праздник для православных христиан – Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Детальный церковный календарь 2021 смотрите на Фактах ICTV.