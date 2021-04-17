В Украине 17 апреля празднуют День пожарной охраны, утвержденный указом президента в 2013 году.
Украинские пожарные отмечают профессиональный праздник дважды в год, ведь в 2008-м другим указом главы государства установлен День спасателя, который отмечается ежегодно 17 сентября.
В этот день принято поздравлять сотрудников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем пожарной охраны.
Поздравления с Днем пожарной охраны в СМС
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Искренне поздравляю,
Желаю вам тепла.
Чтобы в жизни вашей
Было поменьше огня!
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Пожарная охрана!
Мы приветствуем вас!
От пожара вы надежно
Защищаете всех нас!
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Желаю счастья
И радости земной.
Пусть жизненные невзгоды
Обходят вас стороной.
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Защитники, в мирное время
На чеку вы всегда,
В праздничный день для вас
Желаем вам добра.
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Пусть жизнь вам подарит
Любовь и ласку.
А в жизни лишь будет
Огонь добра и сказка.
Поздравления с Днем пожарной охраны в картинках
Календарь праздников в Украине
Ежегодно украинцы отмечают ряд дат.
Профессиональные дни считаются неофициальным праздниками.
Подробный календарь неофициальных праздников на 2021 смотрите на Фактах ICTV.