PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

День пожарной охраны: история праздника, лучшие поздравления и красивые открытки

В Украине 17 апреля празднуют День пожарной охраны, утвержденный указом президента в 2013 году.

День пожежника

Украинские пожарные отмечают профессиональный праздник дважды в год, ведь в 2008-м другим указом главы государства установлен День спасателя, который отмечается ежегодно 17 сентября.

В этот день принято поздравлять сотрудников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем пожарной охраны.

Поздравления с Днем пожарной охраны в СМС

***

Искренне поздравляю,
Желаю вам тепла.
Чтобы в жизни вашей
Было поменьше огня!

***

Пожарная охрана!
Мы приветствуем вас!
От пожара вы надежно
Защищаете всех нас!

***

Желаю счастья
И радости земной.
Пусть жизненные невзгоды
Обходят вас стороной.

***

Защитники, в мирное время
На чеку вы всегда,
В праздничный день для вас
Желаем вам добра.

***
Пусть жизнь вам подарит
Любовь и ласку.
А в жизни лишь будет
Огонь добра и сказка.

Читайте
Календарь государственных праздников на 2021 год

Поздравления с Днем пожарной охраны в картинках

День пожарной охраны День пожарной охраны День пожарной охраны День пожарной охраны День пожарной охраны

Календарь праздников в Украине

Ежегодно украинцы отмечают ряд дат.

Профессиональные дни считаются неофициальным праздниками.

Подробный календарь неофициальных праздников на 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка