В Украине 17 апреля празднуют День пожарной охраны, утвержденный указом президента в 2013 году.

Украинские пожарные отмечают профессиональный праздник дважды в год, ведь в 2008-м другим указом главы государства установлен День спасателя, который отмечается ежегодно 17 сентября.

В этот день принято поздравлять сотрудников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем пожарной охраны.

Поздравления с Днем пожарной охраны в СМС

*** Искренне поздравляю,

Желаю вам тепла.

Чтобы в жизни вашей

Было поменьше огня! *** Пожарная охрана!

Мы приветствуем вас!

От пожара вы надежно

Защищаете всех нас! *** Желаю счастья

И радости земной.

Пусть жизненные невзгоды

Обходят вас стороной. *** Защитники, в мирное время

На чеку вы всегда,

В праздничный день для вас

Желаем вам добра. ***

Пусть жизнь вам подарит

Любовь и ласку.

А в жизни лишь будет

Огонь добра и сказка.