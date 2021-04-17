H&M запускает бесплатный прокат мужских костюмов для собеседований

Шведская компания H&M запустила бесплатный прокат мужских костюмов. Такую услугу создали для собеседований. Сейчас она действует только в Великобритании.

В компании отмечают, что это сделали для того, чтобы каждый мог произвести хорошее первое впечатление на собеседовании.

Так, в H&M можно выбрать один из темно-синих костюмов в размерах от XS до ХXL.

Воспользоваться этой одеждой нужно в течение 24 часов и вернуть в одну из химчисток H&M.

Клиентам не придется платить за маленькие пятна или другие незначительные повреждения. Однако в случае серьезных дефектов — придется заплатить.

Такая услуга называется One/second suit. Уже 13 мая 2021 года она будет доступной в США.

В H&M рассказывают, что такая инициатива — это часть их программы по устойчивому развитию.

Кроме того, компания планирует полностью перейти на производство из переработанных или безопасных для окружающей среды материалов до 2030 года.

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Источник: Business Insider

Фото: H&M