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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

NASA рулит! SpaceX доставит астронавтов на поверхность Луны

Компания Илона Маска SpaceX получила контракт с NASA, который касается высадки астронавтов на Луну.

NASA рулит! SpaceX доставит астронавтов на поверхность Луны

SpaceX создаст посадочный модуль для высадки астронавтов в рамках программы Артемида (Artemis).

На это компания получит $2,89 млрд. Об этом сообщило само американское космическое агентство.

Кроме того, на эту новость уже отреагировал и глава SpaceX Илон Маск. В Twitter он написал NASА рулит!

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Речь идем о программе NASA, в рамках которой на орбиту Луны отправят корабль Orion. Его выведет в космос ракета Space Launch System. На корабле будет экипаж из четырех человек. Два астронавта спустятся на поверхность Луны.

NASA рулит! SpaceX доставит астронавтов на поверхность Луны

В марте Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США завершило испытания ракеты, которая может доставить людей на Луну в рамках миссии Артемида.

Также в программу Артемида входит и подготовка к отправке астронавтов на Марс.

Фото: Depositphotos

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