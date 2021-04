В Объединенных Арабских Эмиратах появилась первая женщина-астронавт за всю историю существования страны. Так, до космической программы ОАЭ присоединилась 27-летняя Нура аль-Матруши, которая будет тренироваться вместе с астронавтами американского агентства NASA в Техасе.

Об этом сообщило руководство Космического центра ОАЭ им. Мохаммеда бин Рашида.

По словам премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, первой арабской женщиной-астронавтом среди двух новых астронавтов, избранных из 4 тыс. кандидатов, которые будут обучены в NASA для будущих миссий по исследованию космоса, стала Нура аль-Матруш.

Space was her passion since childhood… Nora AlMatrooshi, the new member of the UAE Astronaut Programme.#UAEAstronauts #UAEAstronautProgramme@Astronaut_Nora @TheUAETRA pic.twitter.com/TEW5uip0EK

— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 10, 2021