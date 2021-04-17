В Объединенных Арабских Эмиратах появилась первая женщина-астронавт за всю историю существования страны. Так, до космической программы ОАЭ присоединилась 27-летняя Нура аль-Матруши, которая будет тренироваться вместе с астронавтами американского агентства NASA в Техасе.

Об этом сообщило руководство Космического центра ОАЭ им. Мохаммеда бин Рашида.

По словам премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, первой арабской женщиной-астронавтом среди двух новых астронавтов, избранных из 4 тыс. кандидатов, которые будут обучены в NASA для будущих миссий по исследованию космоса, стала Нура аль-Матруш.

Девушка поблагодарила за такую ​​возможность и отметила, что будет усердно работать над историческими моментами и достижениями, которые навсегда останутся в памяти народа.

В 2011 году Нура аль-Матруш победила на международной олимпиаде по математике, которая проходила в Амстердаме. Девушка училась в университете ОАЭ, а также в Финляндии и Южной Кореи.

В 2016 году она работала в Национальной нефтестроительной компании.

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Когда NASA высадит первую женщину на Луну

Первая женщина на Луне сможет побывать в начале 2030-х годов.

Инженеры NASA разрабатывают специальную ракету для запуска женщин на Луну. Всего для полета выберут девять женщин и девять мужчин.

Фото: Nora AlMatrooshi