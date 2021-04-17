В Объединенных Арабских Эмиратах появилась первая женщина-астронавт за всю историю существования страны. Так, до космической программы ОАЭ присоединилась 27-летняя Нура аль-Матруши, которая будет тренироваться вместе с астронавтами американского агентства NASA в Техасе.
Об этом сообщило руководство Космического центра ОАЭ им. Мохаммеда бин Рашида.
По словам премьер-министра ОАЭ Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, первой арабской женщиной-астронавтом среди двух новых астронавтов, избранных из 4 тыс. кандидатов, которые будут обучены в NASA для будущих миссий по исследованию космоса, стала Нура аль-Матруш.
Space was her passion since childhood… Nora AlMatrooshi, the new member of the UAE Astronaut Programme.#UAEAstronauts #UAEAstronautProgramme@Astronaut_Nora @TheUAETRA pic.twitter.com/TEW5uip0EK
— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 10, 2021
Девушка поблагодарила за такую возможность и отметила, что будет усердно работать над историческими моментами и достижениями, которые навсегда останутся в памяти народа.
В 2011 году Нура аль-Матруш победила на международной олимпиаде по математике, которая проходила в Амстердаме. Девушка училась в университете ОАЭ, а также в Финляндии и Южной Кореи.
В 2016 году она работала в Национальной нефтестроительной компании.
Когда NASA высадит первую женщину на Луну
Первая женщина на Луне сможет побывать в начале 2030-х годов.
Инженеры NASA разрабатывают специальную ракету для запуска женщин на Луну. Всего для полета выберут девять женщин и девять мужчин.
Фото: Nora AlMatrooshi