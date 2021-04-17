Погода на 17 апреля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине в субботу, 17 апреля, синоптики прогнозируют несколько переменчивую погоду.

В западных регионах пройдут дожди, однако в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях будет облачно с прояснениями. Температура днем 8…12, ночью 1…5.

На Севере страны ожидается дождливая погода. Столбили термометров покажут 9…11 днем и 3…7 ночью.

В восточных областях также осадки в виде дождя. Днем 12…14, ночью 3…7.

Жителям центральных и южных регионов стоит приготовиться к облачной с прояснениями погоде. Температура днем 11…16, ночью 2…6.

Погода на Пасху

По прогнозу синоптика Леонида Горбаня, погода на Пасху будет прохладной. По его словам, в мае не стоит ожидать привычной жары.

В течение месяца пройдет несколько волн похолодания. Подробнее, какой будет погода на Пасху в Украине, смотрите на Фактах ICTV.