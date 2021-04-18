Сегодня, 18 апреля, в мире отмечают Международный день памятников и исторических мест.
18 апреля — какой сегодня праздник
Православные христиане 18 апреля чтят память святых мучеников Агафопода и Феодула.
Агафопод был старцем, а Федул — молодым. В молитвах к Богу они прожили праведную и благочестивую жизнь.
Именины 18 апреля
18 апреля именины отмечают Феодора, Агафья, Феона, Марк, Платон, Юрий, Георгий, Зенон, Семен.
Приметы на 18 апреля
- Ясный и теплый день обещает теплое и солнечное лето.
- Если в этот день мрачно, то лето будет холодным и дождливым.
- Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.
- Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.
Что нельзя делать 18 апреля
- Нельзя есть приготовленную при помощи термической обработки пищу.
- Нельзя употреблять спиртные напитки.
- Необходимо воздержаться от интимной близости.
- Запрещено убирать дома.
- Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ.
Календарь праздников на апрель
В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.
Во втором месяце весны поздравляют геологов, веб-мастеров, секретарей и психологов.
Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.