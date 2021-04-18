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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 18 апреля

Сегодня, 18 апреля, в мире отмечают Международный день памятников и исторических мест.

Какой праздник 18 апреля

18 апреля — какой сегодня праздник

Православные христиане 18 апреля чтят память святых мучеников Агафопода и Феодула.

Агафопод был старцем, а Федул — молодым. В молитвах к Богу они прожили праведную и благочестивую жизнь.

Именины 18 апреля

18 апреля именины отмечают Феодора, Агафья, Феона, Марк, Платон, Юрий, Георгий, Зенон, Семен.

Приметы на 18 апреля

  • Ясный и теплый день обещает теплое и солнечное лето.
  • Если в этот день мрачно, то лето будет холодным и дождливым.
  • Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.
  • Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

Что нельзя делать 18 апреля

  • Нельзя есть приготовленную при помощи термической обработки пищу.
  • Нельзя употреблять спиртные напитки.
  • Необходимо воздержаться от интимной близости.
  • Запрещено убирать дома.
  • Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ.

Календарь праздников на апрель

В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.

Во втором месяце весны поздравляют геологов, веб-мастеров, секретарей и психологов.

Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.

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