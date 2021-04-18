Сегодня, 18 апреля, в мире отмечают Международный день памятников и исторических мест.

18 апреля — какой сегодня праздник

Православные христиане 18 апреля чтят память святых мучеников Агафопода и Феодула.

Агафопод был старцем, а Федул — молодым. В молитвах к Богу они прожили праведную и благочестивую жизнь.

Именины 18 апреля

18 апреля именины отмечают Феодора, Агафья, Феона, Марк, Платон, Юрий, Георгий, Зенон, Семен.

Приметы на 18 апреля

Ясный и теплый день обещает теплое и солнечное лето.

Если в этот день мрачно, то лето будет холодным и дождливым.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

Что нельзя делать 18 апреля

Нельзя есть приготовленную при помощи термической обработки пищу.

Нельзя употреблять спиртные напитки.

Необходимо воздержаться от интимной близости.

Запрещено убирать дома.

Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ.

Календарь праздников на апрель

В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.

Во втором месяце весны поздравляют геологов, веб-мастеров, секретарей и психологов.

Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.