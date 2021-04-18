19 апреля 2021 года отмечают День подснежника, День велосипеда, День ликера Амаретто и День поэзии и творческого мышления.
Верующие в этот день чтят память святителя Евтихия — архиепископа Константинопольского, а также равноапостольного Мефодия — архиепископа Моравского.
19 апреля День ангела отмечают: Яков, Ян, Петр, Севастьян, Григорий, Павел, Прохор и Иван.
Народные приметы на 19 апреля:
- на Евтихия обычно зацветают яблони;
- если день выдается тихим, то будет урожай ранних хлебов;
- если на Евтихия ветрено — хорошего урожая не стоит ждать.
Что нельзя делать 19 апреля:
- не стоит одевать темную одежду: черный, синий и зеленый. Эти цвета в этот день несчастливые;
- много времени проводить в постели;
- начинать новые проекты и предлагать оригинальные идеи — будет восприниматься враждебно;
- следует избегать малознакомых людей и не пускать их в дом — всю неделю придется общаться с неприятными лицами.
Праздники в мае
Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.
Полный календарь праздников на май 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.