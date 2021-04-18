19 апреля 2021 года отмечают День подснежника, День велосипеда, День ликера Амаретто и День поэзии и творческого мышления.

Верующие в этот день чтят память святителя Евтихия — архиепископа Константинопольского, а также равноапостольного Мефодия — архиепископа Моравского.

19 апреля День ангела отмечают: Яков, Ян, Петр, Севастьян, Григорий, Павел, Прохор и Иван.

Народные приметы на 19 апреля:

на Евтихия обычно зацветают яблони;

если день выдается тихим, то будет урожай ранних хлебов;

если на Евтихия ветрено — хорошего урожая не стоит ждать.

Что нельзя делать 19 апреля:

не стоит одевать темную одежду: черный, синий и зеленый. Эти цвета в этот день несчастливые;

много времени проводить в постели;

начинать новые проекты и предлагать оригинальные идеи — будет восприниматься враждебно;

следует избегать малознакомых людей и не пускать их в дом — всю неделю придется общаться с неприятными лицами.

Праздники в мае

Май 2021 года щедр на государственные праздники — Международный день солидарности трудящихся, Пасха и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Благодаря им у украинцев будет три дополнительных выходных. 1 и 2 мая приходятся на субботу и воскресенье, поэтому понедельник и вторник, 3 и 4 мая, также будут выходными.

Полный календарь праздников на май 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.