19 апреля отмечают День ангела Павла. По самой популярной версии, это имя имеет латинские корни и переводится как малый, небольшой.

Раньше имя Павел было очень распространено в Украине, однако сейчас родители редко называют так своих детей. Павлы с детства растут спокойными и уравновешенными.

Они легко находят контакт с другими людьми. Обладатели имени очень отзывчивы, чем могут пользоваться другие. Однако настойчивости Павлам также хватает, что помогает добиться успеха.

В именины Павла 19 апреля Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в СМС и картинках.

Поздравления с Днем ангела Павла в стихах и СМС

Павел, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь об именинах забывать нельзя.

Быть счастливым тебе желаю!

***

В именины Павлу я желаю

Лишь побед на жизненном пути.

Я тебя душевно поздравляю

И желаю к цели всегда идти.

***

Милый Паша, поздравляю

Я тебя с Днем именин.

И от всей души желаю,

Чтоб ты был непобедим.

Поздравления с Днем ангела Павла в открытках

Календарь праздников на 2021 год

Церковные даты — часть праздничного календаря украинцев. В 2021 году самым значимым днем будет Пасха, который выпадает на 2 мая.

Больше информации о важных датах в этом году смотрите в календаре церковных праздников на 2021 год на сайте Факты ICTV.