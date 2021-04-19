Гороскоп на неделю, с 19 по 25 апреля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

С понедельника импульсивность сменится невозмутимостью и рассудительностью. 19 апреля Меркурий соединяется с Солнцем и в 13.30 по киевскому времени входит в знак Тельца.

С одной стороны есть неоднозначный аспект — так называемое сожжение. Абстрагироваться от собственных интересов и серьезно заинтересоваться другой идеей крайне сложно. Людям будет сложно воспринимать чужое мнение.

С другой стороны, усиливается интеллектуальная деятельность, каждый вкладывает максимум энергии в личные достижения, в собственные мысли и оценки. Полученная информация и новые впечатления побуждают многих людей к творчеству, которое будет даваться довольно легко.

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В 23.34 по киевскому времени Солнце входит в знак Тельца. В течение недели скорость действий притормозится, зато результат от приложенных физических и интеллектуальных усилий будет долгосрочный и основательный.

23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит в знак Рака почти на два месяца. Он здесь имеет статус падения, а это плохо для начинаний. Период застоя в социальной сфере, но активной работы на дому. Это время хорошо бы посвятить дому и семье, обустройству садового участка. Решение домашних проблем требует много энергии и физических ресурсов. А это мешает профессиональной деятельности, могут возникнуть недовольство со стороны руководства, когда сотрудник просит отгул или отпуск.

Гороскоп для Овнов

В этот период возрастет эмоциональность. У представителей этих знаков действия будут осторожными, появится склонность во всем сомневаться, не доверять окружению. Возможно, вы решите сделать ремонт или купить недвижимость, землю, и ваши усилия будут направлены на домашнюю работу. А может случится, что родителям понадобится помощь — как физическая, так и материальная. На первый план выходят материальные интересы. Вы задумываетесь о новых способах заработка, ищете возможность приумножить свое состояние и преимущественно вам это удается. Если вы планируете переезд, пришло время осуществить его.

Гороскоп для Тельцов

Неделя кардинальных перемен. Всплывают проблемы, требующие немедленного вмешательства. Вашими поступками в последнее время все больше управляет подсознание, чем разум. Происходит обновление чувственного восприятия мира, появляется вдохновение. Неразрешимые ранее вопросы сейчас можно уладить, применяя творческий подход. Усиливается ваша физическая привлекательность, притягивающая к вам внимание представителей противоположного пола. Проявляйте инициативу, заявляйте о себе, запланируйте на этот период максимум дел, и вы будете довольны результатом.

Гороскоп для Близнецов

Благоприятный период для литературной, лекторской или преподавательской деятельности. Вы можете узнать информацию, которая произведет на вас большое впечатление — возможно, о каких-то вещах, происходящих за вашей спиной. В общем благоприятная неделя, многое станет на свои места. Вы находите поразительную внутреннюю силу и решимость, денежные проблемы решаются, в личных и деловых отношениях все налаживается. У вас появится возможность заработать, хотя тратятся деньги в это время так же быстро, как и зарабатываются. Сверхурочная работа и дополнительная занятость способствует карьерному продвижению.

Гороскоп для Раков

Ваша социальная жизнь может способствовать романтическим увлечениям. Вашей энергии и психической силы достаточно, чтобы оказывать личное влияние на формирование общественного мнения. Некоторые из ваших самых заветных желаний могут осуществиться. С друзьями устанавливаются теплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей, романтические отношения в дружеском кругу. Возможен небольшой доход через друзей или через совместную работу. Это период осознания того, что вам не­обходимо, чтобы быть счастливым человеком. К концу недели чрезмерная активность и пере­расход физических сил может привести к обострению хронических заболеваний.

Гороскоп для Львов

Самооценка и способность к реали­зации собственных амбиций повысятся. События недели акцентируют ваше внимание на вопросах карьеры и профессионального роста. Обстоятельства складываются наилучшим образом для демонстрации своих работ, творческих проектов, возможно общественное признание ваших заслуг и материальные награды. Удачно будут складываться отношения с на­чальством, представителями власти и влиятельными людьми. Вы на виду у всех, на вас могут возложить дополнительные обязанности. У вас все шансы и возможности улучшить свою репутацию, вы добьетесь успеха и наверняка будете удовлетворены.

Гороскоп для Дев

Обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки привычного окружения, чтобы разобраться с существующими проблемами и обрести перспективы. Запланиро­ванные вами поездки успешно осуществятся, международная торговля или переписка окажется удачной, высказывания будут хорошо восприняты, реклама принесет прибыль. В это время успешны общие дела с друзьями, если у вас есть предложения, озвучивайте их, наверняка, группа единомышленников их поддержит. Активизируются друзья, которые могут подать идею, подтолкнуть вас к реализации планов. Появляется возмож­ность отстоять свою точку зрения, укрепляется ваша жизненная пози­ция.

Гороскоп для Весов

Возможно, вы устремитесь к тому, о чем мечтали, и будете избавляться от устаревшего, ненужного и бесперспективного, в том числе от токсичных людей. Вы становитесь более уверенными в себе, появляется возможность обратить на себя внимание окружающих, прославиться трудовыми достижениями. В этот период времени следует всю свою энергию направить на повышение своих профессиональных навыков и денежные дела. Хорошее время для переговоров с начальством и вышестоящими чиновниками о перспективах своей деятельности, повышении зарплаты. Молодые люди многое осознают — выбирают профессию и самоопределяются. Работая в одиночку, вы многого добьетесь.

Гороскоп для Скорпионов

Возможны серьезные преобразования в различных сферах, а привычные ситуации переворачиваются с ног на голову. Не делайте поспешных выводов, но и не привязывайтесь к тому, что уходит, чтобы не происходило – это в ваших интересах. Дисбаланс в чувствах, напрасные переживания не должны препятствовать вашим профессиональным обязанностям. Вселенная помогает расчистить вам путь в направлении лучшей жизни, все нежизнеспособное остается в прошлом. Возникает острая необходимость что-то закончить, поставить точку в партнерских отношениях, чтобы освободить место для нового и перспективного.

Гороскоп для Стрельцов

Общественная деятельность и публичные мероприятия принесут много полезных знакомств. Возможно продвижение в карьере, повышение социального статуса. В личных и семейных отношениях, все не так просто: давние любовные связи проходят проверку, могут появиться проблемы в супружеской жизни, в отношениях с родственниками. Возникает необходимость произвести конструктивные преобразования в любовной сфере. Если вас что-то не устраивает в отношениях, если хотите перейти на другой уровень, но нет инициативы со стороны партнера, возьмите все в свои руки. Сейчас важно определиться, ваш ли это человек и подходите ли вы своему партнеру.

Гороскоп для Козерогов

У вас получится за короткое время проделать колоссальную работу по переработке и осмыслению информации. Вам вдруг становится понятна вся суть происходящего, а углубленное изучение возникающих вопросов, открывает новые грани вашей профессии. Хорошее время для обустройства жилища, решения бытовых вопросов, планирования совместного будущего с любимым человеком. Практический подход к делам, к личным взаимоотношениям, позволяет достичь удовлетворения в быту, решить свои имущественные вопросы. Доходы партнера или совмест­ная собственность могут потребовать боль­шего внимания. Придется много и интенсивно работать, решать вопросы, связанные с общим бизнесом, совместными проектами, налогами, алиментами, кредитами.

Гороскоп для Водолеев

В трудных ситуациях вам приходится брать на себя ответственность, задействовав при этом не только все свои силы, но и запасные ресурсы, так как обстоятельства вынуждают вас работать на пределе своих физических и психических возможностей. Возможно, вам придется изыскивать средства для успешного продвижения дела. Общение со старшими родственниками будет полезным, вы получите ценные советы. Период благоприятен для решения имущественных вопросов, покупки или продажи земли, дома. Если есть спор с родственниками по поводу наследства, то в этот период можно все решить с выгодой и пользой для всех. Удовлетворение приносит хобби, которое может стать вашим источником дохода.

Гороскоп для Рыб

Это период счастья и процветания вашей семьи, даже если снаружи бушуют страсти и в профессиональных делах не все так гладко, как хотелось бы. В это время вы можете сменить работу или активно заниматься ее поиском. Период благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц, разговоров о повышении зарплаты. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. Благоприятное время для поездок, взаимоотношений с ближним окружением. Многое становится на свои места, многие замыслы будут воплоще­ны в реальность. Вам удается хорошо зарабатывать, решить денежные проблемы.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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