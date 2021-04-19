Власти Греции разрешили с 19 апреля посещать страну туристам из Евросоюза и еще нескольких стран. Для украинских туристов границы страны откроются 14 мая.

Так, кроме туристов из ЕС, право посетить Грецию могут жители стран Шенгенской зоны, Великобритании, США, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Сербии и Израиля.

При этом путешественники должны будут предоставить документацию, подтверждающую, что они вакцинировались от Covid-19. В качестве альтернативы туристы должны предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до прибытия в Грецию.

Для других туристов, в том числе из Украины, Греция откроется 14 мая. Страну можно будет посетить при условии вакцинации от коронавируса или наличии отрицательного ПЦР-теста. В аэропортах и на границах будут действовать системы случайной проверки EVA, а в отелях откроются карантинные зоны для изоляции всех туристов и работников с коронавирусом.

Туры в Грецию

Несмотря на то, что границы Греции еще не открыты для украинцев, местные турагентства уже начали продавать туры на греческие курорты на май. Стоимость тура с учетом вылета из Киева на 7 ночей стартует от 17 тыс. грн за одного человека.

Источник: Ekathimerini