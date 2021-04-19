Праздники в апреле 2021 в Украине (СПИСОК)

Второй месяц весны пестрит разнообразными профессиональными праздниками и социально важными датами, но на дополнительные выходные в апреле рассчитывать не стоит.

Факты ICTV собрали для вас полный список важных дат в этом месяце.

Читайте Календарь магнитных бурь на 2021 год

Перечень праздников в апреле 2021:

1 апреля — День смеха

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги

4 апреля — День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера

7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля — Международный день цыган

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля — День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики

14 апреля — День ГАИ МВД Украины

15 апреля — День уголовного розыска

17 апреля — День окружающей среды

18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест

21 апреля — Международный день секретаря

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога

26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля — Всемирный день охраны труда

29 апреля — Международный день танца

Церковный календарь

Если вы придерживаетесь религиозных традиций и отмечаете важные православные праздники, Факты ICTV собрали для вас календарь церковных праздников на апрель 2021 года.