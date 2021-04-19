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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Среди разработчиков украинец: Зеленский поздравил NASA с полетом Mars Helicopter

Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Национальное аэрокосмическое агентство США по первым полетом Mars Helicopter (Ingenuity).

— Технологии побеждают. Приветствую НАСА с первым полетом Mars Helicopter! Горжусь, что среди его разработчиков — украинец Игорь Панченко, — отметил Зеленский.

Также президент добавил, что Украина развивает наработки своих конструкторов за предыдущие десятилетия. Сейчас планируется запуск спутника Сич-2-30.

Среди разработчиков украинец: Зеленский поздравил NASA с полетом Mars Helicopter

Первый полет дрона NASA

19 апреля вертолет NASA совершил первый полет на Марсе.

Полет длился около 20 секунд: за это время дрон Ingenuity поднялся на высоту около трех метров.

Вертолет-беспилотник Ingenuity (Изобретательность) прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance (Настойчивость) 18 февраля.

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