Три метра над уровнем Марса: видео первого полета дрона NASA

19 апреля вертолет NASA совершил первый полет на Марсе.

Полет длился около 20 секунд: за это время дрон Ingenuity поднялся на высоту около трех метров.

— Подтверждено, что Ingenuity совершил первый полет на Марсе, — сообщили ученые.

Отмечается, что во время следующих полетов вертолет планируется поднять уже до пяти метров.

Вертолет-беспилотник Ingenuity (Изобретательность) прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance (Настойчивость) 18 февраля.

Предназначение Ingenuity

В NASA объяснили главную цель вертолета-дрона Ingenuity на Марсе.

В течение 31 дня пребывания на планете он будет осуществлять аэрофотосъемку местности.

Вес Ingenuity составляет 1,8 кг: аппарат имеет две камеры способен зависать в воздухе на 20-30 секунд.