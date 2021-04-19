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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Три метра над уровнем Марса: видео первого полета дрона NASA

Три метра над уровнем Марса: видео первого полета дрона NASA

19 апреля вертолет NASA совершил первый полет на Марсе.

Полет длился около 20 секунд: за это время дрон Ingenuity поднялся на высоту около трех метров.

— Подтверждено, что Ingenuity совершил первый полет на Марсе, — сообщили ученые.

Отмечается, что во время следующих полетов вертолет планируется поднять уже до пяти метров.

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Вертолет-беспилотник Ingenuity (Изобретательность) прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance (Настойчивость) 18 февраля.

Предназначение Ingenuity

В NASA объяснили главную цель вертолета-дрона Ingenuity на Марсе.

В течение 31 дня пребывания на планете он будет осуществлять аэрофотосъемку местности.

Вес Ingenuity составляет 1,8 кг: аппарат имеет две камеры способен зависать в воздухе на 20-30 секунд.

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