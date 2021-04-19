В сколько Украине обойдется запуск спутника Сич-2-30

Запуск украинского спутника Сич-2-30 компанией SpaceX обойдется государству в $1,9 млн, рассказал глава Госкосмоса Владимир Тафтай.

Ранее отмечалось, что контракт со SpaceX будет заключен на сумму $1 млн, но эта стоимость была объявлена ​​без учета затрат на создание адаптера и транспортировки космического аппарата к точке запуска.

Тафтай сообщил, что контракт с компанией уже проработан и все остальные работы будут осуществлены сразу после выделения Кабмином средств.

— Спутник собран, ведутся испытания, все идет по графику. Могу абсолютно уверенно говорить, что задача президента будет выполнена, — отметил Тафтай.

По мнению чиновника, Сич-2-30 является очень важным для Украины, так как он предоставит независимый доступ к спутниковому зондированию, а также будет выполнять задачи в области сельского и лесного хозяйства и заниматься картографией.

Спутник Сич-2-30

О плане запустить украинский спутник силами SpaceX стало известно уже в феврале 2021 года, от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

По словам министра, запуск возможно осуществить уже в декабре этого года.