В Японии разработали детектор, который различает более 100 мутаций Covid-19

В Японии ученые разработали технологию, которая может за одно тестирование идентифицировать более ста мутаций коронавируса.
Технология называется Рi code method. Она использует диски диаметром 0,04 мл, на поверхности которых есть что-то похожее на штрих-код.
На диски, которые смешивают с образцом вируса, наносят реагент, который излучает свет при реакции с генами, имеющимися только в мутаций.
По мнению исследователей, образец теоретически можно проверить на более чем 100 видов мутаций вируса, воспользовавшись многочисленными дисками, предназначенными для реагирования на различные цели.
По словам ученых, специальное устройство будет считывать штрих-коды, чтобы автоматически идентифицировать диски, которые излучали свет. Это позволит выявить мутации в образце.
В Турции создали волокно, на котором Covid-19 умирает за полчаса
В Турции ученые разработали волокно, которое убивает коронавирус в течение 30 минут в случае попадания его на ткань. Оно создано на основе цинка.
Согласно результатам тестов, волокно под названием Everfresh может эффективно уничтожить коронавирус за полчаса. Его эффективность составляет 97,4%.
Источник: NHK