В Японии разработали детектор, который различает более 100 мутаций Covid-19

В Японии ученые разработали технологию, которая может за одно тестирование идентифицировать более ста мутаций коронавируса.

Технология называется Рi code method. Она использует диски диаметром 0,04 мл, на поверхности которых есть что-то похожее на штрих-код.

На диски, которые смешивают с образцом вируса, наносят реагент, который излучает свет при реакции с генами, имеющимися только в мутаций.

По мнению исследователей, образец теоретически можно проверить на более чем 100 видов мутаций вируса, воспользовавшись многочисленными дисками, предназначенными для реагирования на различные цели.

По словам ученых, специальное устройство будет считывать штрих-коды, чтобы автоматически идентифицировать диски, которые излучали свет. Это позволит выявить мутации в образце.

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В Турции создали волокно, на котором Covid-19 умирает за полчаса

В Турции ученые разработали волокно, которое убивает коронавирус в течение 30 минут в случае попадания его на ткань. Оно создано на основе цинка.

Согласно результатам тестов, волокно под названием Everfresh может эффективно уничтожить коронавирус за полчаса. Его эффективность составляет 97,4%.

Источник: NHK