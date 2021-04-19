20 апреля чествуют двух мучеников – святых Руфина и Акилины. Согласно преданию, в этот день просыпаются русалки. Считается, если их задобрить 20 апреля, то они будут оберегать мужчин и детей от всяких напастей.

Акилина и Руфин известны тем, что сумели обратить 200 римских воинов в веру. Когда к власти пришел император Максимин, обоих казнили.

20 апреля именины отмечают Акулина, Даниил, Георгий, Серапион, Юрий, Егор, Петр, Прокоп, Леон, Агнесса.

Народные приметы на 20 апреля:

Дождь на Акулину – хорошая будет калина.

Мороз и солнце – к урожаю хлебов и гречихи.

Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе облака появились, то к обеду будет дождь.

Красный восход солнца – к перемене погоды.

Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.

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Что нельзя делать сегодня:

Нельзя в этот день выглядывать из окна.

Не стоит сегодня брать деньги в долг.

Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем и переедать.

Нельзя плохо думать о родных и желать кому-то зла.

История и традиции Вербного воскресенья 2021

Уже в это воскресенье, 25 апреля 2021 года, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье.

Праздник ежегодно наступает за неделю до Пасхи – на шестой неделе Великого поста.

Обычно в этот день заканчивается подготовка к Страстной недели, с которого начинается строгий пост.

Праздник имеет и другие названия – Вход Господень в Иерусалим или Пальмовое воскресенье.

Подробнее ознакомиться с историей и традициями Вербного воскресенья 2021 можно в материале Фактов ICTV.