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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник 20 апреля

20 квітня_календар_дата

20 апреля чествуют двух мучеников – святых Руфина и Акилины. Согласно преданию, в этот день просыпаются русалки. Считается, если их задобрить 20 апреля, то они будут оберегать мужчин и детей от всяких напастей.

Акилина и Руфин известны тем, что сумели обратить 200 римских воинов в веру. Когда к власти пришел император Максимин, обоих казнили.

20 апреля именины отмечают Акулина, Даниил, Георгий, Серапион, Юрий, Егор, Петр, Прокоп, Леон, Агнесса.

Народные приметы на 20 апреля:

  • Дождь на Акулину – хорошая будет калина.
  • Мороз и солнце – к урожаю хлебов и гречихи.
  • Если ночью звезды сильно сияют, а утром на небе облака появились, то к обеду будет дождь.
  • Красный восход солнца – к перемене погоды.
  • Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день.
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Что нельзя делать сегодня:

  • Нельзя в этот день выглядывать из окна.
  • Не стоит сегодня брать деньги в долг.
  • Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем и переедать.
  • Нельзя плохо думать о родных и желать кому-то зла.

История и традиции Вербного воскресенья 2021

Уже в это воскресенье, 25 апреля 2021 года, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье.

Праздник ежегодно наступает за неделю до Пасхи – на шестой неделе Великого поста.

Обычно в этот день заканчивается подготовка к Страстной недели, с которого начинается строгий пост.

Праздник имеет и другие названия – Вход Господень в Иерусалим или Пальмовое воскресенье.

Подробнее ознакомиться с историей и традициями Вербного воскресенья 2021 можно в материале Фактов ICTV.

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