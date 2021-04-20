iMac 2021: характеристика и цена новинки от Apple

Американская компания Apple 20 апреля во время весенней презентации показала iMac нового поколения.
Характеристика iMac
Стационарный компьютер от Apple получил процессор M1 со всеми вытекающими возможностями.
Также поражают размеры нового iMac ведь он стал просто ультратонким, благодаря новому чипа M1. Толщина корпуса компьютера составляет всего 11,5 мм.
Новый iMac получил видеокамеру 1080p и микрофон, как утверждают разработчики, студийного уровня.
Apple показала iMac нового поколения — в чем его уникальность / 4 фотографии
Презентация Apple
20 апреля 2021 года прошла весення презентация компании Apple. Во время нее, кроме новой линейки iPad Pro, были представлены iPad mini, iMac 2021 и MacBook Pro 14.
Самой ожидаемой стала новинка от Apple — поисковый трекер AirTag.
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