iMac 2021: характеристика и цена новинки от Apple

Американская компания Apple 20 апреля во время весенней презентации показала iMac нового поколения.

Характеристика iMac

Стационарный компьютер от Apple получил процессор M1 со всеми вытекающими возможностями.

Также поражают размеры нового iMac ведь он стал просто ультратонким, благодаря новому чипа M1. Толщина корпуса компьютера составляет всего 11,5 мм.

Новый iMac получил видеокамеру 1080p и микрофон, как утверждают разработчики, студийного уровня.















Apple показала iMac нового поколения — в чем его уникальность / 4 фотографии