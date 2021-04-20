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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Apple показала iPad Pro 2021 — характеристика и цена новинки

iPad

Американская компания Apple во время презентации 20 марта представила публике обновленную линейку iPad Pro 2021. К слову, последний раз серьезное обновление семейства профессиональных планшетов Apple демонстрировала еще в 2018 году.

Также разработчики показали обновленный стилус Apple Pencil.

iPad Pro 2021: характеристика и цена новинки от Apple

Презентация Apple

20 апреля 2021 года прошла весення презентация компании Apple. Во время нее, кроме новой линейки iPad Pro, были представлены iPad mini, iMac 2021 и MacBook Pro 14.

Самой ожидаемой стала новинка от Apple — поисковый трекер AirTag.

Онлайн-трансляцию презентации Apple — смотрите на Фактах ICTV.

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