iPad Pro 2021: характеристика и цена новинки от Apple

Американская компания Apple во время презентации 20 марта представила публике обновленную линейку iPad Pro 2021. К слову, последний раз серьезное обновление семейства профессиональных планшетов Apple демонстрировала еще в 2018 году.

Также разработчики показали обновленный стилус Apple Pencil.

Презентация Apple

20 апреля 2021 года прошла весення презентация компании Apple. Во время нее, кроме новой линейки iPad Pro, были представлены iPad mini, iMac 2021 и MacBook Pro 14.

Самой ожидаемой стала новинка от Apple — поисковый трекер AirTag.

Онлайн-трансляцию презентации Apple — смотрите на Фактах ICTV.