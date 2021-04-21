Мы проверили как готовятся к майским праздникам южные отечественные курорты от Одессы до Херсона.

Начинаем наш путь из Одессы, которая находится в красной зоне. Для туриста – это не очень удобно, потому что рестораны работают только на вынос. Площадки и аттракционы простаивают. Пока в Одессе замерла и ночная жизнь. Но предприниматели не теряют времени. Известные Одесские ночные клубы готовятся к сезону и обещают открыться уже после карантина.

А вот отелям в случае соблюдения карантинных норм работать не запрещено. Поэтому на майские они уже активно принимают заказы. Стандартный номер у моря в тихой части Аркадии обойдется в 1000 грн. Но это только на майские. Летом будет дороже. В центре, возле знаменитой Дерибасовской, цены выше. Стандартный номер на двоих – до 2 тыс. грн. Дешевле обойдется аренда квартиры – от 800 грн.

Но если хочется тишины и съедобной экзотики, тогда надо ехать в сторону Николаева. Единственная в Украине устричная ферма находится на побережье Тилигульского лимана. В меню не только устрицы, но и гарниры, вино, в общем все для майского застолья. К тому же, есть возможность устроить кемпинг, цена которого стартует от 100 грн.

Движемся к Херсонщине, поселок Александровка, что у Днепро-Бугского лимана. Там есть возможность ночевки в палатке. Если есть собственная, то за место нужно будет заплатить 100 грн за человека. Однако можно взять и в аренду. Доплатить за палатку придется еще 100 грн.

Отдельная услуга – каякинг. Именно из воды здесь открываются невероятные пейзажи. В данный момент цена составляет 400 грн в день, планируется повышение до 100 грн в час.

Местные организовали здесь и сафари по природному парку на автомобиле, которому все нипочем. Уникальные каньоны, склоны и даже пещера. Стоимость сафари демократичная.

— Маленький круг, где мы везем в течение часа – стоит 400 грн, 4 человека могут ехать. И есть большой круг на 3 часа, стоимостью 1000 грн, — говорит основатель сафари-группы Юрий Голинько.

Но если кемпинг для вас не вариант, можно остановиться в комплексе, рядом с сосновыми лесами возле поселка Олешки. Большинство домиков автономные и рассчитаны на большую компанию. Цена – 6 тыс. грн. Особенность заведения – конный клуб для туристов. Прогулка на породистых скакунах здесь стоит 400 грн.

Для детей устроили мини-зоопарк. Вход для взрослых — 75 грн, а для детей – 50 грн. Также в Олешках проходят соревнования на квадроциклах.

Весело уже и на побережье популярного Железного Порта. Вот только пока сюда приезжают преимущественно на уикенд, так как большинство отелей еще не открылись. Но есть и исключения. Двухместный номер стоит от 850 грн. Апартаменты с собственной кухней — от 1350 грн. Для мужчин организовали пивной чан. Стоимость такой услуги 1000 грн с человека.

Чтобы не замерзнуть в майском море, можно воспользоваться интересной альтернативой – целебным гейзером. Он богат минералами, поэтому помогает при кожных заболеваниях и проблемах с опорно-двигательной системой. При желании можно остаться на ночлег за 150 грн.

Однако если вы путешествуете поездом, еще и любите мистику, есть смысл остаться в Херсоне. Местная туристическая компания проводит мистические экскурсии. А на природу можно попасть даже из центра Херсона благодаря уникальному речному такси. На нем можно отправиться в местные рестораны на воде или посетить Херсонские плавни. Стоимость экскурсии – 600 грн с лодки в час.

Чтобы ваши майские праздники прошли удачно, учитывайте карантинные зоны и правила каждой области. Звоните заранее и узнавайте об условиях и расписании.

В этом году на майские лучшими помощниками будут природа и свежий воздух. И если раньше это был выбор, то сейчас просто необходимость.

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