Facebook запустит сервис подкастов и аналог Clubhouse

В соцсети Facebook появится ряд аудиофункций. В частности, сервис подкастов и аудиочат с приглашенными спикерами.

Так, к началу лета 2021 года в мобильном приложении планируют запустить аудиокомнату Live Audio Rooms.

Группа пользователей сможет общаться друг с другом в специальных комнатах. Функция будет похожа на приложение Clubhouse.

Спикерами аудиочата станут знаменитости, которые будут дискутировать с другими публичными личностями, экспертами и поклонниками.

Соответствующий сервис хотят запустить не только в самой соцсети, но и в Facebook Messenger.

Кроме того, Facebook запустит сервис подкастов Soundbites. С помощью которого пользователи смогут создавать короткие аудиозаписи и делиться ими.

Тестирование такой функции могут начать уже в ближайшие месяцы.

В то же время люди смогут зарабатывать деньги в Live Audio Rooms или Soundbites. Хотя сейчас неизвестно, как и для кого эта возможность будет доступна — или для всех пользователей Facebook, или для владельцев чат-комнат.

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Утечка данных в Facebook

В апреле попали в сеть личные данные более 530 млн пользователей Facebook. В частности, их номера телефонов, имена, даты рождения, адреса электронной почты.

В открытом доступе оказалась персональная информация людей со всего мира.

В списке насчитывается 32 млн записей о жителях США, 11 млн о британцах и 6 млн о гражданах Индии.

Источник: BBC