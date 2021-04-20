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Факты / Lifestyle
Олена Конюшок |

Как приготовить глазурь из маршмэллоу для кулича — рецепт

Великдень, паска

Глазурь из маршмэллоу идеально подходит для украшения пасхального кулича. Такая глазурь не трескается и не осыпается, когда режешь кулич.

Кроме того, глазурь из маршмэллоу идеально скрывает недостатки или неровности на выпечке, а процесс приготовления не отнимает много времени.

Факты ICTV подготовили рецепт глазури из маршмэллоу для вашего идеального кулича.

Как приготовить глазурь из маршмэллоу на Пасху 2021

Что понадобится:

  • Зефир маршмэллоу — 200 грамм
  • Растительное масло — 2 столовые ложки
  • Лимонный сок — 2 столовые ложки
  • Сахарная пудра — 150 -200 грамм

Общее время приготовления глазури из маршмэллоу — 30-40 минут.

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Глазурь из маршмэллоу для кулича — процесс приготовления

  1. Выкладываем 200 маршмэллоу, 2 столовые ложки растительного масла и 2 столовые ложки лимонного сока в посуду, которая не боится огня, и ставим на водяную баню. Огонь должен быть слабым, чтобы зефир не прилип к посуде.
  2. После того как зефир растает, добавляем 150 грамм сахарной пудры и все хорошо перемешиваем.
  3. Если масса будет слишком густой, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока.
  4. Пока глазурь из маршмэллоу еще горячая, наносим ее на куличи и посыпаем украшениями.
  5. Для цвета в глазурь можно добавить пищевой краситель.

Пасхальная корзина 2021

В 2021 году стоимость пасхальной корзины повысилась на четверть. В 2020 году продукты в корзину стоили 620 грн, в этом году за такой же минимальный набор необходимо будет заплатить около 780 грн.

Что именно подорожало в пасхальной корзине 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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