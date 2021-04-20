Глазурь из маршмэллоу идеально подходит для украшения пасхального кулича. Такая глазурь не трескается и не осыпается, когда режешь кулич.
Кроме того, глазурь из маршмэллоу идеально скрывает недостатки или неровности на выпечке, а процесс приготовления не отнимает много времени.
Факты ICTV подготовили рецепт глазури из маршмэллоу для вашего идеального кулича.
Как приготовить глазурь из маршмэллоу на Пасху 2021
Что понадобится:
- Зефир маршмэллоу — 200 грамм
- Растительное масло — 2 столовые ложки
- Лимонный сок — 2 столовые ложки
- Сахарная пудра — 150 -200 грамм
Общее время приготовления глазури из маршмэллоу — 30-40 минут.
Глазурь из маршмэллоу для кулича — процесс приготовления
- Выкладываем 200 маршмэллоу, 2 столовые ложки растительного масла и 2 столовые ложки лимонного сока в посуду, которая не боится огня, и ставим на водяную баню. Огонь должен быть слабым, чтобы зефир не прилип к посуде.
- После того как зефир растает, добавляем 150 грамм сахарной пудры и все хорошо перемешиваем.
- Если масса будет слишком густой, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока.
- Пока глазурь из маршмэллоу еще горячая, наносим ее на куличи и посыпаем украшениями.
- Для цвета в глазурь можно добавить пищевой краситель.
Пасхальная корзина 2021
В 2021 году стоимость пасхальной корзины повысилась на четверть. В 2020 году продукты в корзину стоили 620 грн, в этом году за такой же минимальный набор необходимо будет заплатить около 780 грн.
Что именно подорожало в пасхальной корзине 2021 читайте в материале Фактов ICTV.