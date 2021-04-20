Александрийская пасха — это классическая выпечка к Пасхе. Праздничные вкусности получаются воздушными и сладкими. Такая пасха не крошится при нарезке и мгновенно тает во рту.
Тесто получается легким благодаря особой технологии приготовления опары, а также благодаря тому, что тесто делают специально на топленом молоке.
Большое количество сливочного масла и сахара помогут прессованным свежим дрожжам качественно выполнить свою работу в приготовлении пасхальных лакомств.
Пасхи с александрийского теста получаются невероятно вкусными! Рецепт смотрите на Фактах ICTV.
Рецепт александрийской пасхи:
Для опары:
- куриные яйца — 2 шт;
- яичные желтки — 2 шт;
- сахар — 250 г;
- свежие прессованные дрожжи — 38 г;
- топленое молоко — 250 мл;
- сливочное масло — 125 г.
Способ приготовления:
- В большую емкость кладем два яйца и два желтка.
- Добавляем 250 г сахара. Все хорошо взбиваем до полного растворения сахара.
- Берем отдельную миску, подогреваем в ней 250 мл топленого молока до 35 градусов. Добавляем 38 г дрожжей.
- Подтапливает в микроволновке 125 г сливочного масла.
- Соединяем яйца, дрожжи и масло. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8-12 часов при комнатной температуре.
Лучше всего готовить опару с вечера.
Для теста:
- опара;
- ванильный сахар — 8 г;
- пшеничная мука — 700 г;
- коньяк — 1 ст. л;
- свете изюм — 50 г;
- кардамон молотый — 2 щепотки;
- соль — 1 щепотка;
- цедра 1 лимона;
- глазурь и сахарная посыпка — для украшения.
Приготовление:
- Запариваем 50 г изюма в кипятке и отжимаем от воды. Затем их нужно замочить в коньяке на 1 час.
- После того как опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, 8 г ванильного сахара, 700 г просеянной муки, изюм и цедру одного большого лимона (примерно 1 полную столовую ложку).
- Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Для того, чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле.
- Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час.
- После того как тесто поднимется и станет мягким, выкладываем его в бумажные формочки. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом.
- Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте.
- После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут.
Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.
Также на Пасху хозяйки любят готовить ароматные пасхи из сыра.
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