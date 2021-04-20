Кулич в мультиварке получается не менее вкусным, чем приготовленный по традиционному рецепту в духовке.

Факты ICTV подготовили подборку рецептов вкусных куличей в мультиварке к Пасхе-2021.

Рецепт нежной пасхи в мультиварке

Важно помнить, что секрет вкусной выпечки заключается в доглом замесе теста и в многократном выстаивании.

Мука – 750 г или семь полных мультистаканов,

Молоко – 200 мл или один полный мультистакан,

Яйца – 4 шт.,

Масло сливочное – 150 г,

Масло – 3 ст. л.,

Сахар – 180 г или чуть более одного мультистакана,

Живые дрожжи – 35 г,

Ванилин – один пакетик,

Изюм или другие сухофрукты – по вкусу.

Из указанного количества ингредиентов лучше приготовить два кулича в мультиварке, поделив тесто пополам. Куличи будут еще легче и нежнее. Можно испечь и одну пасху в большой мультиварке (на пять литров).

Приготовление:

В разогретом молоке распустить дрожжи. Добавить немного сахара (примерно одну столовую ложку), перемешать и оставить на 20 минут в теплом месте.

Белки отделить от желтков. Взбить белки миксером с сахаром, до пышной пены.

Соединить дрожжевую и белковую смеси. Аккуратно смешать с одним мультистаканом муки и оставить подходить опару на три часа.

На водяной бане растопить сливочное масло и смешать с желтками.

Масло соединить с готовой опарой, солью, ванилином. Перемешать. Ввести оставшуюся муку и замесить тесто.

Оставить в теплом месте до увеличения в три раза.

Тесто соединить с изюмом. Дать отдохнуть 30 минут.

Тесто смазать подсолнечным маслом, вымешивать в течение 15 минут. Сформировать колобок.

Смазать чашу мультиварки растительным маслом. Выложить колобок. Включить режим Подогрев на 20 минут. Дать подойти куличу.

Включить режим Выпечка, готовить 90 минут (если максимальное время выпечки – один час, то включить на час, а после сигнала сразу еще на 30 минут).

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Рецепт безопарного кулича в мультиварке

Мука – 500-600 г или 5 мультистаканов,

Молоко – 100 мл,

Дрожжи сухие – 10 г,

Сахар – 150 г или один мультистакан,

Соль – ½ ч. л.,

Сливочное масло – 70 г,

Масло – 50 мл,

Яйца – 3 шт.,

Изюм – 100 г,

Ванильный сахар – один пакет.

Приготовление:

Молоко подогреть, развести в нем дрожжи, 3три столовые ложки муки и одну чайную ложку сахара. Оставить в теплом месте для активации дрожжей на 20 минут.

Добела взбить яйца с сахаром, солью и ванилином. Смешать с закваской. Постепенно просеять в смесь муку и заместить тесто.

Выложить тесто на стол, постепенно вмешать сливочное масло, затем растительное. Оставить на четыре часа.

Залить изюм кипятком, дать подойти.

Тесто, что подошло, промешать еще раз с изюмом.

Чашу мультиварки смазать маслом, выложить в нее тесто.

Включить подогрев на 20 минут, после чего дать подойти тесту в течение 40 минут.

Выпекать 90 минут.