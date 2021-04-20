Во время презентации 20 апреля компания Apple представила публике поисковый трекер AirTag.

AirTag — беспроводной маячок, предназначенный для поиска потерянных вещей. Например, его можно положить в сумку или чемодан, чтобы отслеживать их.

Характеристика AirTags

AirTags позволит отслеживать вещи, iPhone укажет направление на брелок с помощью дополненной реальности, акселерометра и чипа UWB.

AirTags можно кастомизировать, но пользоваться им удобней скорее в пределах помещения.

Цена AirTags

Один брелок AirTags стоит $29, а набор из четырех — $99.

Старт продаж AirTags — 30 апреля.







Трекер AirTag — что известно о новинке от Apple и цена / 2 фотографии

Презентация Apple

20 апреля 2021 года прошла весення презентация компании Apple. Во время нее, кроме новой линейки iPad Pro, были представлены iPad mini, iMac 2021 и MacBook Pro 14.

Самой ожидаемой стала новинка от Apple — поисковый трекер AirTag.

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