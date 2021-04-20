Трекер AirTag — что известно о новинке от Apple и цена

Во время презентации 20 апреля компания Apple представила публике поисковый трекер AirTag.
AirTag — беспроводной маячок, предназначенный для поиска потерянных вещей. Например, его можно положить в сумку или чемодан, чтобы отслеживать их.
Характеристика AirTags
AirTags позволит отслеживать вещи, iPhone укажет направление на брелок с помощью дополненной реальности, акселерометра и чипа UWB.
AirTags можно кастомизировать, но пользоваться им удобней скорее в пределах помещения.
Цена AirTags
Один брелок AirTags стоит $29, а набор из четырех — $99.
Старт продаж AirTags — 30 апреля.
Презентация Apple
20 апреля 2021 года прошла весення презентация компании Apple. Во время нее, кроме новой линейки iPad Pro, были представлены iPad mini, iMac 2021 и MacBook Pro 14.
Самой ожидаемой стала новинка от Apple — поисковый трекер AirTag.
Онлайн-трансляцию презентации Apple — смотрите на Фактах ICTV.