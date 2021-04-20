На майские праздники украинцы смогут поехать на отдых в Турцию по более выгодным ценам. Стоимость туров будет ниже, чем обычно.

Снижение цен связано с тем, что Россия и ряд европейских стран продолжили ограничения на авиаперелеты. Об этом Фактам ICTV рассказал менеджер туроператора Альянс Алексей Нестеров.

— Цены на майские праздники будут ниже, чем в июне. Несмотря на то, что с 1 по 9 мая — высокий сезон, некоторые отели уже начали ощутимо снижать цены.

Какие карантинные ограничения действуют в Турции

Алексей Нестеров подчеркнул, что сейчас в Турции отелям разрешено работать с загруженностью не более 60%.

На входе в гостиницы и рестораны гостям будут измерять температуру, кроме того, не отменяется правило об использовании средств защиты в закрытых помещениях.

— Шведской линии уже нет. Еда закрыта от контактов с людьми — персонал самостоятельно выдает продукты, — отметил Нестеров.

В некурортных городах, как, например, Стамбул или Каппадокия, действует ограничение по работе кафе и ресторанов — они работают навынос до 19.00 и на доставку.

Рестораны в отелях работают в обычном режиме. Комендантский час и другие ограничения в Турции не распространяются на туристов.

Что будет, если турист заболеет коронавирусом

Менеджер туроператора Альянс Алексей Нестеров рассказывает, что сейчас спрос на туры в Турцию среди украинцев не так высок из-за страха заболеть коронавирусом.

Эксперт рассказывает, что в таком случае в турагентствах действует страховка от невыезда, которая компенсирует почти всю стоимость путевки.

Если человек заболеет во время отдыха, в гостиницах работают специальные блоки, куда селят больных коронавирусом.

Куда полететь на майские праздники

В мае украинцы будут иметь три дополнительных выходных, что позволяет организовать мини-отпуск.

Сейчас самыми популярными направлениями для отдыха в Украине являются такие страны: Турция, Египет, Грузия, Армения, Узбекистан, Доминикана и Мексика.

Куда полететь на майские праздники и сколько это будет стоить — читайте в материале Фактов ICTV.