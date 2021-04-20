Весенняя презентация Apple состоится 20 апреля в 20.00 по киевскому времени.

Ожидается, что компания представит ряд новых iPad с улучшенными характеристиками и еще несколько новинок.

Поисковый трекер AirTag. Гаджет для поиска пропавших предметов. За данными СМИ, он будет иметь форму небольшого брелка и работать от батарейки.

iPad Pro 2021 и iPad mini 6. Разработчики обещают представить новый планшет с мощным процессором А14X, который по производительности не будет уступать чипу M1.

Также в новом iPad Pro будет использоваться mini-LED дисплей для улучшения качества изображения.

iMac 2021 и MacBook Pro 14. Компания может представить обновленные iMac с уменьшенными рамками на основе процессора Apple Silicon. Не исключают появление специальной версии iMac с 32-дюймовым экраном.

Онлайн-трансляция презентации Apple

Apple представила обновленный iPhone 12

В октябре 2020 года американская компания Apple представила новый смартфон iPhone 12 с обновленным характеристиками.

Главной отличительной чертой iPhone 12 является то, что он поддерживает пятое поколение мобильной связи — 5G. Смартфон представлен в пяти цветах: черный, белый, синий, зеленый и красный. Также разработчики уверяют, что iPhone 12 в четыре раза лучше будет выдерживать падения.