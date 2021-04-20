21 апреля в мире отмечают немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 21 апреля, а также приметы и запреты на этот день.
21 апреля — какой сегодня праздник
21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Впервые этот день отмечался в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года. В 2017 году при поддержке Генеральной ассамблеи ООН Всемирный день творчества и инновационной деятельности стал официальным международным мероприятием.
Также на 21 апреля приходится Всемирный день миграции рыб. По этому случаю в мире проводят различные мероприятия, посвященные сохранению водоемов для людей и рыб.
21 апреля свой день рождения празднует королева Великобритании Елизавета II. В этом году ей исполняется 95 лет.
По церковному календарю, 21 апреля чтят память апостолов от 70-ти: Родиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма. Они входят в число 70 апостолов, избранных Христом и посланных им на проповедь. За свое служение Иисусу Христу они терпели жестокие страдания и потерпели мученическую смерть.
Именины 21 апреля
День ангела 21 апреля празднуют: Юлия, Иван, Родион, Мария, Иосиф, Иаков.
Приметы на 21 апреля
- Солнечная погода прогнозирует раннее лето.
- Теплый вечер и тихая ночь — лето будет жарким и засушливым.
- Туман утром — стоит ждать непогоды летом.
Что нельзя делать 21 апреля
- Нельзя засорять водоемы.
- Нельзя грустить и думать о плохом.
Церковные праздники в апреле 2021
Второй месяц весны предусматривает немало важных церковных дат, особенно накануне Пасхи, которая приходится в этом году на 2 мая.
В апреле отмечают Вербное воскресенье, Великий (чистый) четверг, Великую (Страстную) пятницу и тому подобное.
Подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 смотрите в материале Фактов ICTV.