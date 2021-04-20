21 апреля в мире отмечают немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 21 апреля, а также приметы и запреты на этот день.

21 апреля — какой сегодня праздник

21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Впервые этот день отмечался в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года. В 2017 году при поддержке Генеральной ассамблеи ООН Всемирный день творчества и инновационной деятельности стал официальным международным мероприятием.

Также на 21 апреля приходится Всемирный день миграции рыб. По этому случаю в мире проводят различные мероприятия, посвященные сохранению водоемов для людей и рыб.

21 апреля свой день рождения празднует королева Великобритании Елизавета II. В этом году ей исполняется 95 лет.

По церковному календарю, 21 апреля чтят память апостолов от 70-ти: Родиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма. Они входят в число 70 апостолов, избранных Христом и посланных им на проповедь. За свое служение Иисусу Христу они терпели жестокие страдания и потерпели мученическую смерть.

Именины 21 апреля

День ангела 21 апреля празднуют: Юлия, Иван, Родион, Мария, Иосиф, Иаков.

Приметы на 21 апреля

Солнечная погода прогнозирует раннее лето.

Теплый вечер и тихая ночь — лето будет жарким и засушливым.

Туман утром — стоит ждать непогоды летом.

Что нельзя делать 21 апреля

Нельзя засорять водоемы.

Нельзя грустить и думать о плохом.

Церковные праздники в апреле 2021

Второй месяц весны предусматривает немало важных церковных дат, особенно накануне Пасхи, которая приходится в этом году на 2 мая.

В апреле отмечают Вербное воскресенье, Великий (чистый) четверг, Великую (Страстную) пятницу и тому подобное.

Подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 смотрите в материале Фактов ICTV.