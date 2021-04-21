Apple TV 4K, AirTag, iMac и iPad Pro —  что представила Apple

Американская компания Apple 20 апреля провела свою весеннюю презентацию, на которой показала несколько революционных новинок. В частности, пользователи дождались обновления линеек iMac и iPad Pro.

Все новинки представленные на презентации станут доступными для предзаказа 30 апреля 2021 года.

На старте презентации глава Apple Тим Кук представил новый цвет корпусов iPhone 12 и iPhone 12 mini – фиолетовый. Ничего в смартфоне не поменяется, просто новый цвет и не более.

iMac 2021

Наконец-то в Apple решили обновить линейку iMac. Благодаря новому процессору М1 стационарный компьютер стал просто ультратонким.

Также увеличилась диагональ до 24 дюймов. Машина доступна в семи цветах.

Относительно цены, то она варьируется в зависимости от комплектации и цвета. Базовая версия будет стоить $1 299, более прокачанная — $1 499.

Если хотите более подробно узнать о новинке, то Факты ICTV ранее уже писали о характеристике и ценах на iMac.

iPad Pro 2021

Новый iPad Pro 2021 также получил поддержку процессора М1. Это выводит его на абсолютно новый уровень, ведь теперь он мало чем уступаем обычным компьютерам.

Новый планшет представили в двух вариантах: 11 и 12,9 дюймов.

Среди главных обновлений и появление 5G.

Цены на iPad Pro

11-дюймовый iPad Pro — $799;

12,5-дюймовый iPad Pro — $1 099.

Если хотите больше узнать о новинке, то переходите на обзор от Фактов ICTV, где мы более подробно рассказали о характеристике iPad Pro 2021.

AirTag

Для особенно рассеянных Apple придумала AirTag.

AirTag — Bluetooth-маячок или трекер, который помогает отслеживать местонахождения вещей. Размером он с небольшой брелок.

Используется он через приложение Локатор. Более того AirTag может издавать звуки.

Стоит AirTag $29, если покупать один, но за четыре единицы можно заплатить $99.

Apple TV 4K шестого поколения

Обновленная версия получила процессор A12 Bionic (был A10X).

Также разработчики презентовали новый пульт с большим количеством кнопок и с кольцом для нажатия вместо сенсорной панели.

Теперь настройками можно заниматься через экрана iPhone.

Цена: от $179.

Apple представила обновленный iPhone 12

В октябре 2020 года американская компания Apple представила новый смартфон iPhone 12 с обновленным характеристиками.

Главной отличительной чертой iPhone 12 является то, что он поддерживает пятое поколение мобильной связи — 5G. Смартфон представлен в пяти цветах: черный, белый, синий, зеленый и красный. Также разработчики уверяют, что iPhone 12 в четыре раза лучше будет выдерживать падения.