21 апреля в Украине отмечают день секретаря. Ежегодно он выпадает на среду последней полной недели апреля.
Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и помощники директоров, офис-менеджеры, делопроизводители и ассистенты.
Международный день секретаря впервые отметили в 1952 году в США.
Хотя первые курсы в мире по подготовке секретарей как профессионалов стартовали в Харькове в 1868 году. Позже такие курсы появились в США, Великобритании и Франции.
Если среди ваших знакомых есть представители этой профессии, советуем воспользоваться поздравлениями в прозе и открытках, которые подготовили Факты ICTV.
Поздравления с днем секретаря в прозе
Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Вы лицо офиса! Несмотря на кипы бумаг, миллион дел и звонков, Вы всегда встречаете посетителей с улыбкой. Желаем Вам оставаться ценным и наиболее уважаемым сотрудником. Желаем здоровья, хорошего настроения, успехов и достойной зарплаты.
***
Поздравляем с днем секретаря! Желаем успехов, реализации, здоровья, уверенности и стабильности.
***
Поздравляю с Международным днем секретаря! Желаю успевать отвечать на все звонки, иметь ответ на все вопросы, молниеносно работать в условиях мультизадачности. Желаю стрессоустойчивости, терпения, вдохновения, успехов, хорошего настроения и успехов во всем и всегда.
***
С праздником, чудо-секретарь! Желаю, чтобы руководство всегда было в хорошем настроении и щедрым на премии и благодарности. Здоровья, хорошего настроения и успехов!
***
Поздравляю с Международным днем секретаря! Пусть дела решаются легко и непринужденно, а клиенты, коллеги и руководство всегда будет благодарены за Вашу работу!
Поздравление с днем секретаря в открытках
Календарь праздников на апрель 2021
23 апреля в Украине будут отмечать День психолога. Также в этот день будут отмечать Всемирный день книги и авторского права.
Какие еще важные даты остались в календаре праздников на апрель 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.