21 апреля в Украине отмечают день секретаря. Ежегодно он выпадает на среду последней полной недели апреля.

Сейчас этот праздник отмечают не только секретари, но и помощники директоров, офис-менеджеры, делопроизводители и ассистенты.

Международный день секретаря впервые отметили в 1952 году в США.

Хотя первые курсы в мире по подготовке секретарей как профессионалов стартовали в Харькове в 1868 году. Позже такие курсы появились в США, Великобритании и Франции.

Если среди ваших знакомых есть представители этой профессии, советуем воспользоваться поздравлениями в прозе и открытках, которые подготовили Факты ICTV.

Поздравления с днем ​​секретаря в прозе

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! Вы лицо офиса! Несмотря на кипы бумаг, миллион дел и звонков, Вы всегда встречаете посетителей с улыбкой. Желаем Вам оставаться ценным и наиболее уважаемым сотрудником. Желаем здоровья, хорошего настроения, успехов и достойной зарплаты.

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Поздравляем с днем ​​секретаря! Желаем успехов, реализации, здоровья, уверенности и стабильности.

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Поздравляю с Международным днем ​​секретаря! Желаю успевать отвечать на все звонки, иметь ответ на все вопросы, молниеносно работать в условиях мультизадачности. Желаю стрессоустойчивости, терпения, вдохновения, успехов, хорошего настроения и успехов во всем и всегда.

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С праздником, чудо-секретарь! Желаю, чтобы руководство всегда было в хорошем настроении и щедрым на премии и благодарности. Здоровья, хорошего настроения и успехов!

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Поздравляю с Международным днем секретаря! Пусть дела решаются легко и непринужденно, а клиенты, коллеги и руководство всегда будет благодарены за Вашу работу!

Поздравление с днем секретаря в открытках

Календарь праздников на апрель 2021

23 апреля в Украине будут отмечать День психолога. Также в этот день будут отмечать Всемирный день книги и авторского права.

Какие еще важные даты остались в календаре праздников на апрель 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.