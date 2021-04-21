Роскошные памятники и портреты на каждом шагу – все это в честь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Его настоящая гордость – персональный бронированный поезд. А вот чего вы точно не увидите у вождя нации, так это самолета. Все из-за небольшого секрета, который держат в тайне уже три поколения династии Кимов, – страха высоты.

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Сталин тоже панически боялся подниматься в небо. Хотя он и сделал исключение для исторической встречи в столице Ирана. Тогда самолет вождя сопровождали 27 истребителей.

Однако фобия быть убитым собственным окружением гораздо сильнее портила жизнь Сталину, чем страх полетов. Фактически диктатор перестал полноценно спать, что развило болезненную подозрительность к приближенным лицам.

Гитлер вообще страдал рядом нервных расстройств и самый странный из них – страх стоматологов.

Скандальный диктатор Бенито Муссолини боялся, что сглазят его мужские способности и он станет импотентом. Поэтому у него был очень странный ритуал – он засовывал руку в карман брюк и держался за свои гениталии ровно столько, сколько общался с человеком.

Еще Муссолини боялся появления кошек, потому что они, по одному из католических верований, прислуживают дьяволу.

Африканский лидер Муаммар Каддафи верил, если окружить себя молодыми красивыми женщинами, можно продлить свое долголетие.

Не только диктаторы имели странные фобии. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, в начале своей политической карьеры, до чертиков боялся выступать на публике. Все из-за заикания, однако вскоре он одолел свою фобию.

Преследовали ужасы и 34-го президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона. От одного вида больницы его бросало в пот. Он был убежден, если попадет в руки врачей, то живым не выйдет.

Еще один лидер США Дональд Трамп страдает от страха перед микробами. Поэтому мало кто знает, чего стоили экс-президенту рукопожатия на официальных встречах.

Владимир Путин панически боится попасть в подстроенную аварию на авто. Потому большие расстояния он преодолевает только по воздуху.

О фобии Александра Лукашенко узнали после того, как Беларусь охватили массовые протесты. Тогда же стало понятно, “бацька” просто боится потерять власть. Отсюда и исчезновения конкурентов, и нынешнее неадекватное насилие ОМОНа против демонстрантов.

Однако какой бы сильной не была власть, она не страхует от печального финала. Даже самые могущественные империи, от Римской до СССР, терпят крах. Они часто рассыпаются как карточный домик. Достаточно дернуть только за одну карту. И таким слабым звеном часто становятся непреодолимые фобии лидеров.

Страх потерять власть до сих пор не покидает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Поэтому он часто обвиняет различные государства в покушениях или в попытках вмешиваться в политику республики. В одном из интервью Лукашенко даже заявил о попытке США устранить его и детей.