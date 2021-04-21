Когда Великий пост 2021
В 2021 году пост перед Пасхой начинается 15 марта и заканчивается 1 мая.
Сколько длится пост
Великий пост хоть и начинается ежегодно в разное время, всегда длится 48 дней, то есть семь недель без одного дня.
Части Великого поста:
- Четыредесятница (первые 40 дней символизируют поход Иисуса Христа в пустыню);
- Лазарева суббота (один день – Вербная суббота перед Вербным воскресеньем);
- Вход Господень в Иерусалим (один день — Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи);
- Страстная неделя, символизирующая последние семь дней жизни Христа (шесть дней — всю неделю с понедельника по субботу перед Светлым Христовым Воскресение).
Как правильно поститься
Главная цель поста — очищение души через ограничения в еде и молитву перед главным праздником для христиан.
Поэтому перед началом обязательно надо обратиться за благословением к священнослужителю, исповедоваться и причаститься, иначе это будет просто диета.
Церковники советуют есть один раз в день — вечером, на выходных разрешается обедать и ужинать.
В этот период запрещено любое мясо и продукты животного происхождения (молоко, молочные продукты и яйца).
Рыбу можно только 7 апреля (Благовещение) и 12 апреля (Вербное воскресенье), в Лазареву субботу (11 апреля) — икру.
В блюда нельзя добавлять специи — острые блюда в Великий пост запрещены, как и сладости — пирожные, конфеты и бисквитное печенье.
Алкогольные напитки нельзя в будни первых шести недель поста и все дни Страстной (седьмой) недели. На выходных можно немного вина.
- понедельник, среда, пятница — сухоядение (вода, черный хлеб, фрукты и овощи).
- вторник, четверг — горячая пища без масла.
- суббота, воскресенье — горячая пища с маслом, вино.
Поститься нельзя беременным женщинам и кормящим грудью, военнослужащим, детям до 12 лет, пожилым людям, людям после операции и тяжелобольным. Но все индивидуально.
Что можно и нельзя делать в пост
Запреты в Великий пост затрагивают не только рацион питания:
- избегайте громких разговоров, сквернословия и конфликтов;
- нельзя таить обиды, думать о плохом, завидовать и врать;
- желательно отказаться от секса;
- забудьте о вредных привычках (курение и употребление спиртных напитков);
- постарайтесь отказаться от праздников;
- запрещено венчаться и гулять свадьбы.
Это время духовного очищения, поэтому надо усердно молиться, ходить в церковь и делать добрые дела.
Какие продукты можно употреблять в пост
- Белки животного происхождения заменяем растительными — бобовые, орехи, грибы и баклажаны.
- Черный хлеб и злаковые хлебцы.
- Каши из различных круп (гречневая, овсяная, рисовая, кукурузная, пшеничная, ячневая).
- Сезонные овощи и фрукты.
- Соленые и маринованные овощи — огурцы, помидоры, квашеная капуста.
- Компоты, фруктовые кисели, варенье, джемы.
- Мед и сухофрукты.
Однако даже разрешенные продукты нужно употреблять ограниченно и в соответствии с церковными правилами.
Первая неделя Великого поста
Отличается особой строгостью. Это время усердной молитвы. Верующие стараются ходить в церковь каждый день, чтобы в субботу или воскресенье исповедоваться и причаститься.
В первые четыре дня поста вечером в храмах читается Великий покаянный канон святителя Андрея Критского, который пронизан осознанием своей греховности.
В пятницу на литургии освящается коливо — отварная пшеница с медом — в память о великомученике Феодоре Тироне, который помогает христианам в соблюдении поста.
Заканчивается первая неделя Великого поста праздником Торжество православия. В этот день нужно благодарить Бога за то, что мы является православными христианами.
Пост в этот период очень строгий. Ранее монахи в монастырях в первые пять дней совсем ничего не ели. Но современному человеку такие ограничения могут только навредить.
Поэтому священники рекомендуют полное воздержание от пищи только в понедельник, во вторник, среду, четверг и пятницу — так называемое сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб), в субботу можно горячую пищу с маслом, в воскресенье – с вином.
Какие молитвы нужно читать во время Великого поста
К обычным молитвам в будни добавляется Великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина, которую читают в церкви на каждом богослужении.
– Господи, Владыка дней моих. Дyх бездействия, грусти, самолюбие не допускай ко мне. Дyх благоразумия и покорности, любви и терпения подари же мне, рабу (е) Твоему (ей) (имя). Господи Боже, накажи меня за грехи мои, но не наказывай за них ближнего моего. Аминь!
Покаяния за совершенные грехи — важная часть духовного очищения. Поэтому надо ежедневно в течение поста произносить молитву о прощении грехов.
— Обращаюсь я, раб (а) Божий(я) (имя), к Тебе, Господь, и от всего сердца прошу Тебя простить грехи мои. Смилуйся надо мной, Царь Небесный, избавь меня от душевных мучений и самоистязания. К Тебе же я обращусь, Сын Божий. Умер Ты за грехи наши и воскрес Ты, чтобы жить вечно. Надеюсь я на помощь Твою и прошу благословить меня. Навсегда Ты Спаситель мой. Аминь!
Утренние молитвы в Великий пост
Каждое утро, особенно в пост, необходимо начинать с молитвы. Создать позитивный настрой и защитить себя от любых неприятностей поможет короткая молитва.
— Господи Боже, будь милостив ко мне грешному. Очисти дyшу мою от грехов, избавь меня от злых помыслов. Защити меня от врагов и от их злодеяний. Верю я в щедрость и доброту Твою, которую даришь Ты нам. Слава Тебе, Боже. Аминь!
Вечерние молитвы во время Великого поста
Завершать день также желательно молитвой.
— Господь Бог, создатель всего живого на земле и Царь Небесный, прости же меня за грехи, совершенные мною за день словом или делом. Даже во сне я, раб (а) Божий (я), не теряю веру в Тебя. Верю, что избавишь Ты меня от грехов да очистишь душу мою. Каждый день надеясь я на защиту Твою. Услышь же молитву мою, ответь на просьбы мои. Аминь.
Перед сном можно обратиться с молитвой к своему Ангелу Хранителю.
— Ангел Хранитель, защитник дyши моей и тела моего. Если я согрешил в этот день, избавь меня от грехов. Не дай Господу Богу гневаться на меня. Помолись за меня, раба (у) Божьего (ю) (имя), перед Господом Богом, попроси его об отпущении грехов моих и защити меня от совершения зла. Аминь.