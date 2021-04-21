Каппадокия – мировая столица по запуску воздушных шаров. Уже с семи утра здесь разносится грохот вентиляторов. Для туристов такое зрелище – впечатление на всю жизнь.

Когда-то воздушные шары запустили иностранцы, ради развлечения. Турки подхватили идею и уже тридцать лет каждое утро здесь разворачивается удивительное действо. До пандемии коронавируса одновременно поднимались до 200 экипажей. Теперь – не более сотни.

На щекотание нервов выделяется 45 минут. За это время почти полностью выпускается газ из баллонов. Далее – приземление. Опытный пилот может сесть практически в любом месте.

В удивительном регионе Каппадокии находятся сразу несколько марсианских долин. Каждая – уникальное сочетание цветов. Одна из самых популярных долин среди туристов — долина любви.

Скалы Каппадокии у каждого разбудят фантазию. Одни похожи на застывшие волны, другие — на каменных великанов, третьи – на загадочных животных. Они образовались, когда горячая лава столкнулась с водой и место превратилось в марсианскую пустыню.

Когда сюда пришли люди, то поняли, что вулканический грунт очень мягкий, и начали копать пещеры для жилья.

В Турции есть посёлки, которые похожие на инопланетные. Говорят, что сам Джордж Лукас вдохновлялся вот этими пещерами и домами, создавая Татуин в одном из своих самых известных фильмов Звездные войны.

Брошенные пещеры разбросаны по всей Каппадокии. У некоторых даже остались следы электричества. Это означает, что покинули их не так давно. Там, где музей под открытым небом, в давние времена было целое поселение. Со своими церквями и винодельческой.

Наиболее впечатляющие воспоминания о древних народах — огромные каменные крепости, которые можно разглядеть с любой точки региона. Например, удивительная крепость Ортахисар, которой около 10 млн лет. Сейчас она обросла целым городом.

Или Учхисар – самая высокая сторожевая крепость в Каппадокии. Она была лишь частью в целой цепочке системы оповещения. В XV веке там проживало около 3 тыс. человек.

И если высшая точка Каппадокии известна, то самая низкая – нет. Это до сих пор тайна.

Она скрыта на сотни метров под землей. Гид-историк Жанифель, которая знает все о Каппадокии и раскрывает ее секреты, показывает одно из крупнейших в мире подземных сооружений в подземном городе Каймаклы.

Узкие лабиринты, которым более 4 тыс. лет, ведут вниз на целых восемь этажей. Здесь когда-то был настоящий мегаполис со своими школами, столовыми и храмами.

Здесь было легко дышать благодаря давним вентиляционным шахтам. Существовал также запас воды в колодцах. Местные жители разводили скот и обустраивали жилые помещения.

– Пещеры начали вырезать еще хетты, страшные и кровожадные воины, – говорит Жанифель.

Хетты известны тем, что много воевали, чтобы увеличить территорию своей империи. Сохранились упоминания об их давних традициях, связанных с войной. Когда хетты шли воевать, они оставляли кувшины своим женщинам. Женщины должны были в них плакать.

Когда мужчина возвращался с войны, он разбивал этот кувшин и проверял, сколько там слез. Если же он погибал, то этот сосуд ставили рядом с его могилой. Для аутентичности здесь даже поставили древний гончарный круг. Всем желающим дают почувствовать себя мастером по лепке глины.

От древних каппадокийцев остались традиции, которые живы до сих пор. Например, кухня. Традиционным блюдом региона является тейсти кебаб. Простыми словами, это мясо и овощи в глиняном горшке, накрытые тестом сверху.

Многие люди до сих пор представляют Турцию исключительно как море и гостиницы ол-инклюзив. Каппадокия разрушает эти стереотипы. Она словно филиал другой планеты на Земле, где можно как исследовать природу, так и прикоснуться к древней культуре.

Черногория снимает ограничения для украинских туристов

Черногория отменяет все ограничения для туристов из Украины. Также страна будет принимать без ограничений граждан России, Беларуси и Северной Македонии.

Отметим, что еще в конце марта правительство Черногории обсуждало план снятия карантинных ограничений для возобновления иностранного туризма летом 2021 года.