Как написать заявление директору школы — ИНСТРУКЦИЯ

Ваш ребенок учится в школе? И возникает такая ситуация, что ему нужно освобождение от определенных уроков или вообще надо сообщить учителям, что ваше чадо будет отсутствовать в определенный день? Или же ваш ребенок только собирается стать учеником?

В таком случае вам необходимо будет написать определенный документ на имя директора. Но как его правильно оформить? Факты ICTV расскажут, как написать заявление директору школы.