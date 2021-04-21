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Как написать заявление директору школы
Факты / Lifestyle
Дарина Реготун |
Как написать заявление директору школы

Как написать заявление директору школы

Ваш ребенок учится в школе? И возникает такая ситуация, что ему нужно освобождение от определенных уроков или вообще надо сообщить учителям, что ваше чадо будет отсутствовать в определенный день? Или же ваш ребенок только собирается стать учеником?

В таком случае вам необходимо будет написать определенный документ на имя директора. Но как его правильно оформить? Факты ICTV расскажут, как написать заявление директору школы.

Шаг 1. Оформите шапку заявления

Как и в любом заявлении, для начала нужно оформить шапку документа. Там вы должны указать:

  • полное наименование учебного заведения;
  • фамилию и инициалы директора школы;
  • фамилию, имя и отчество одного из родителей ребенка;
  • адрес фактического проживания;
  • контактный телефон.

Шаг 2. Напишите причину заявления

Затем вам нужно написать слово Заявление и указать причину обращения.

Это может быть просьба о зачислении ребенка в школу, освобождении от уроков физкультуры из-за проблем со здоровьем или же предупреждение, что ученика не будет в какой-то день.

Обязательно укажите фамилию, имя и отчество ребенка и класс, в котором учится или планирует учиться.

Например: Прошу ученика 5 класса Тарасова Тараса Тарасовича освободить от уроков физкультуры из-за проблем со здоровьем.

Шаг 3. Поставьте дату и подпись

В конце заявления вы ставите дату его написания и свою подпись. После чего документ передаете ответственному лицу в школе.

Образец заявления

Как написать заявление директору школы — ИНСТРУКЦИЯ

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