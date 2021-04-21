Как написать заявление директору школы — ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1. Оформите шапку заявления
Как и в любом заявлении, для начала нужно оформить шапку документа. Там вы должны указать:
- полное наименование учебного заведения;
- фамилию и инициалы директора школы;
- фамилию, имя и отчество одного из родителей ребенка;
- адрес фактического проживания;
- контактный телефон.
Шаг 2. Напишите причину заявления
Затем вам нужно написать слово Заявление и указать причину обращения.
Это может быть просьба о зачислении ребенка в школу, освобождении от уроков физкультуры из-за проблем со здоровьем или же предупреждение, что ученика не будет в какой-то день.
Обязательно укажите фамилию, имя и отчество ребенка и класс, в котором учится или планирует учиться.
Например: Прошу ученика 5 класса Тарасова Тараса Тарасовича освободить от уроков физкультуры из-за проблем со здоровьем.