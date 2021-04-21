Зеленый борщ — один из самых вкусных весенне-летних супов в Украине. Это прекрасная витаминная пища, приготовленная из свежей зелени.
Легкий и приятный вкус зеленого борща непременно придется по вкусу всей семье. Особенно хорошо подходит витаминное блюдо со сметаной.
В классическом варианте главным компонентом супа есть свежий щавель, дополненный сезонными овощами и яйцом.
Смотрите на Фактах ICTV классический рецепт зеленого борща, чтобы потом приготовить и угостить своих близких невероятным блюдом украинской кухни.
Ингредиенты:
- свинина — 500 гр;
- щавель — 70 гр;
- яйца — 4 шт;
- картофель — 2 шт;
- морковь — 1 шт;
- лук — 1 шт;
- вода — 2,5 л;
- растительное масло — 20 мл;
- лавровый лист — 1 шт;
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Мясо заливаем холодной водой и доводим до кипения. Пенку во время закипания нужно снимать ложкой.
- Мясо варим на маленьком огне в течение 60 минут.
- Бульон процедите, бросьте назад мясо и доведите до кипения.
- Все овощи почистить и промыть.
- Картофель нарежьте маленькими кубиками и опустите в кипящий бульон.
- Морковь натрите на средней терке и нарежьте мелко лук.
- Разогрейте сковородку и налейте масло. Выложите измельченные овощи и обжарьте все вместе в течение 3-5 минут на среднем огне. Готовую зажарку выложите в кастрюлю с борщом.
- Сварите яйца в течение 5-7 минут. Залейте их холодной водой и дайте остыть. После — очистите, нарежьте и добавьте в блюдо. Также можно бросить лавровый лист для аромата. По вкусу добавьте соль и специи.
- Щавель нужно помыть и нарезать. Когда картофель сварится, можно его добавлять в борщ. Теперь доведите все до кипения и выключите.
- Накройте крышкой и оставьте настаиваться.
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