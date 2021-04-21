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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Зеленый борщ со щавелем: классический рецепт приготовления

Зелений борщ - рецепт пригоотування

Зеленый борщ — один из самых вкусных весенне-летних супов в Украине. Это прекрасная витаминная пища, приготовленная из свежей зелени.

Легкий и приятный вкус зеленого борща непременно придется по вкусу всей семье. Особенно хорошо подходит витаминное блюдо со сметаной.

В классическом варианте главным компонентом супа есть свежий щавель, дополненный сезонными овощами и яйцом.

Смотрите на Фактах ICTV классический рецепт зеленого борща, чтобы потом приготовить и угостить своих близких невероятным блюдом украинской кухни.

Ингредиенты:

  • свинина — 500 гр;
  • щавель — 70 гр;
  • яйца — 4 шт;
  • картофель — 2 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • лук — 1 шт;
  • вода — 2,5 л;
  • растительное масло — 20 мл;
  • лавровый лист — 1 шт;
  • соль и специи — по вкусу.
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Способ приготовления:

  1. Мясо заливаем холодной водой и доводим до кипения. Пенку во время закипания нужно снимать ложкой.
  2. Мясо варим на маленьком огне в течение 60 минут.
  3. Бульон процедите, бросьте назад мясо и доведите до кипения.
  4. Все овощи почистить и промыть.
  5. Картофель нарежьте маленькими кубиками и опустите в кипящий бульон.
  6. Морковь натрите на средней терке и нарежьте мелко лук.
  7. Разогрейте сковородку и налейте масло. Выложите измельченные овощи и обжарьте все вместе в течение 3-5 минут на среднем огне. Готовую зажарку выложите в кастрюлю с борщом.
  8. Сварите яйца в течение 5-7 минут. Залейте их холодной водой и дайте остыть. После — очистите, нарежьте и добавьте в блюдо. Также можно бросить лавровый лист для аромата. По вкусу добавьте соль и специи.
  9. Щавель нужно помыть и нарезать. Когда картофель сварится, можно его добавлять в борщ. Теперь доведите все до кипения и выключите.
  10. Накройте крышкой и оставьте настаиваться.

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Фото: Depositphotos

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