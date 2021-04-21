Зеленый борщ — один из самых вкусных весенне-летних супов в Украине. Это прекрасная витаминная пища, приготовленная из свежей зелени.

Легкий и приятный вкус зеленого борща непременно придется по вкусу всей семье. Особенно хорошо подходит витаминное блюдо со сметаной.

В классическом варианте главным компонентом супа есть свежий щавель, дополненный сезонными овощами и яйцом.

Смотрите на Фактах ICTV классический рецепт зеленого борща, чтобы потом приготовить и угостить своих близких невероятным блюдом украинской кухни.

Ингредиенты:

свинина — 500 гр;

щавель — 70 гр;

яйца — 4 шт;

картофель — 2 шт;

морковь — 1 шт;

лук — 1 шт;

вода — 2,5 л;

растительное масло — 20 мл;

лавровый лист — 1 шт;

соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо заливаем холодной водой и доводим до кипения. Пенку во время закипания нужно снимать ложкой. Мясо варим на маленьком огне в течение 60 минут. Бульон процедите, бросьте назад мясо и доведите до кипения. Все овощи почистить и промыть. Картофель нарежьте маленькими кубиками и опустите в кипящий бульон. Морковь натрите на средней терке и нарежьте мелко лук. Разогрейте сковородку и налейте масло. Выложите измельченные овощи и обжарьте все вместе в течение 3-5 минут на среднем огне. Готовую зажарку выложите в кастрюлю с борщом. Сварите яйца в течение 5-7 минут. Залейте их холодной водой и дайте остыть. После — очистите, нарежьте и добавьте в блюдо. Также можно бросить лавровый лист для аромата. По вкусу добавьте соль и специи. Щавель нужно помыть и нарезать. Когда картофель сварится, можно его добавлять в борщ. Теперь доведите все до кипения и выключите. Накройте крышкой и оставьте настаиваться.

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