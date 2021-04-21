22 апреля верующие чтят память святого мученика Евпсихия, которое всю жизнь прожил с верой.
В мире в этот день отмечают Международный день Матери-Земли.
Именины отмечают Вадим, Мария, Тамара, Гавриил и Леон.
Народные приметы и традиции
- Если погода еще далека от весенней, то лето будет жарким.
- Если утром туманно и ветрено, то год будет урожайным.
- Если утром слышно пение птиц, вскоре ощутимо изменится погода.
- Если очень облачно, то стоит готовиться к ночным заморозкам.
Что нельзя делать 22 апреля
- Врать, кричать, а также употреблять нецензурную лексику.
- Заниматься тяжелой физической работой.
- Зацикливаться на негативных мыслях.
- Выходить из дома без важной причины.
- Раздражаться по пустякам.
История и традиции Вербного воскресенья 2021
25 апреля 2021 года украинцы будут отмечать Вербное воскресенье.
Праздник ежегодно проходит за неделю до Пасхи – на шестой неделе Великого поста.
Обычно в этот день заканчивается подготовка к Страстной недели, с которого начинается строгий пост.
Подробнее об истории и традициях Вербного воскресенья 2021 читайте в материале Фактов ICTV.