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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 22 апреля

календар_ 22 квітня

22 апреля верующие чтят память святого мученика Евпсихия, которое всю жизнь прожил с верой.

В мире в этот день отмечают Международный день Матери-Земли.

Именины отмечают Вадим, Мария, Тамара, Гавриил и Леон.

Народные приметы и традиции

  • Если погода еще далека от весенней, то лето будет жарким.
  • Если утром туманно и ветрено, то год будет урожайным.
  • Если утром слышно пение птиц, вскоре ощутимо изменится погода.
  • Если очень облачно, то стоит готовиться к ночным заморозкам.

Что нельзя делать 22 апреля

  • Врать, кричать, а также употреблять нецензурную лексику.
  • Заниматься тяжелой физической работой.
  • Зацикливаться на негативных мыслях.
  • Выходить из дома без важной причины.
  • Раздражаться по пустякам.

История и традиции Вербного воскресенья 2021

25 апреля 2021 года украинцы будут отмечать Вербное воскресенье.

Праздник ежегодно проходит за неделю до Пасхи – на шестой неделе Великого поста.

Обычно в этот день заканчивается подготовка к Страстной недели, с которого начинается строгий пост.

Подробнее об истории и традициях Вербного воскресенья 2021 читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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