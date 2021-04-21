22 апреля верующие чтят память святого мученика Евпсихия, которое всю жизнь прожил с верой.

В мире в этот день отмечают Международный день Матери-Земли.

Именины отмечают Вадим, Мария, Тамара, Гавриил и Леон.

Народные приметы и традиции

Если погода еще далека от весенней, то лето будет жарким.

Если утром туманно и ветрено, то год будет урожайным.

Если утром слышно пение птиц, вскоре ощутимо изменится погода.

Если очень облачно, то стоит готовиться к ночным заморозкам.

Что нельзя делать 22 апреля

Врать, кричать, а также употреблять нецензурную лексику.

Заниматься тяжелой физической работой.

Зацикливаться на негативных мыслях.

Выходить из дома без важной причины.

Раздражаться по пустякам.

История и традиции Вербного воскресенья 2021

25 апреля 2021 года украинцы будут отмечать Вербное воскресенье.

Праздник ежегодно проходит за неделю до Пасхи – на шестой неделе Великого поста.

Обычно в этот день заканчивается подготовка к Страстной недели, с которого начинается строгий пост.

Подробнее об истории и традициях Вербного воскресенья 2021 читайте в материале Фактов ICTV.