В День Земли 22 апреля 2021 года Google порадовал своих пользователей новым дудлом.

Ежегодный дудл, посвященный Дню Земли, в этом году подчеркивает, что каждый может посеять зерна светлого будущего из одной деревца.

Видео дудла демонстрирует разнообразные деревья, которые высаживаются в естественной среде обитания, что является одним из многих способов сделать все, чтобы сохранить нашу планету здоровой для будущих поколений.

— В этот День Земли, и каждый день, мы призываем всех сделать один маленький поступок, чтобы восстановить нашу Землю. Он обязательно приживется и расцветет в нечто прекрасное. С Днем Земли 2021, — отметили в Google.

Этот дудл в поисковике можно увидеть 22 апреля во всех странах мира.

Google обновил правила пользования сервисом

Американская компания Google с июня 2021 года начнет облагать доход, который получают авторы от просмотра контента в США.

В частности речь идет о прибыли от просмотров рекламы, подписок YouTube Premium, суперчата, супернаклеек и спонсорства.