Марсоход Perseverance впервые смог получить кислород из атмосферы Марса. Его NASA запустила на Красную планету в июле 2020 года.

— Растет количество открытий Perseverance, новейшего шестиколесного работа NASA на марсианской поверхности, включая преобразование части тонкой, богатой диоксидом углерода атмосферы в кислород, — говорится в сообщении космического агентства.

Марсоход провел соответствующее испытание 20 апреля, на 60-й день с момента приземления миссии на Марс.

Задание выполнил экспериментальный прибор размером с тостер на борту Perseverance под названием Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment (MOXIE).

В NASA объяснили, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания. Несмотря на то, что атмосфера Красной планеты на 96% состоит из углекислого газа.

Также преобразования местной атмосферы кислородом может позволить в будущем производить топливо на Марсе. В агентстве отметили, что такие достижения приближают человека к высадке на эту планету.

Марсоход Perseverance запустили на Марс в июле 2020 года на ракете Atlas V. Цель миссии — поиск следов жизни в кратере Езеро, сбор образцов горных пород и отложений, а также изучения климата планеты.

22 февраля ракета совершила посадку на поверхность Марса. В начале марта марсоход провел свой первый после посадки тест-драйв.

Появление “радуги” на снимке с Марса

В рамках миссии NASA Марс-2020 марсоход Perseverance сделал необычный снимок. В его объектив попала радуга, появление которой невозможно на Марсе.

Однако в NASA уже официально опровергли радугу на фотографии. Его специалисты заявили, что это лишь отблеск от солнца, попавший в механизм линзы Hazcam марсохода Perseverance.