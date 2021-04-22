День ангела Вадима: поздравления в картинках и СМС

22 апреля отмечают день ангела Вадима. В переводе с древнеарийской имя означает символ победы, с славянского — тот, что спорит.

Вадимчик хорошо понимает людей, проявляет к ним заботу и всегда выполняет свои обещания. Парень очень трудолюбивый и целеустремленный.

Мужчина с таким именем способен подружиться абсолютно с любым и добиться необходимого сотрудничества. Однако иногда отношения с деловыми партнерами для Вадима превращаются в соревнование, где он старается обязательно победить.

Отношения с женщинами у него складываются непросто. Но если Вадим влюбляется по-настоящему — это всерьез и надолго. Жена же для него более чем жена, она — его второе я.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Вадима в СМС и ярких картинках. Не забудьте поздравить именинника с праздником — ему определенно будет приятно!

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Поздравления с днем ​​ангела Вадима

***

Поднимем бокалы и выпьем до дна —

Ведь каждому жизнь для веселья дана.

В твои именины сказать тебе рады,

Что жизнь нам тебя подарила в награду!

Сегодня родные желают с любовью

Тебе много счастья, удач и здоровья

И верят, что Ангел тебя бережет

И риск от тебя, наш Вадим, отведет!

***

***

Вадим, хочу тебе сказать,

Что ты заслуживаешь счастья,

Поверь не стоит унывать,

Пусть будет много настоящей

И удивительной любви,

В прекрасный праздник – именины,

Пусть планы сбудутся твои,

Не будет пусть грустить причины!

***

***

Вадим, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

***

***

Вадим, хочу тебе сказать,

Что ты заслуживаешь счастья,

Поверь не стоит унывать,

Пусть будет много настоящей

И удивительной любви,

В прекрасный праздник — именины,

Пусть планы сбудутся твои,

Не будет пусть грустить причины!

***

***

Вадим, будь счастлив и богат,

Прекрасной жизни этой рад,

Ты каждым мигом наслаждайся,

Счастливым быть всегда старайся,

Желаю множества удач

В решенье жизненных задач,

Пускай сбывается мечта,

И рядом будет красота!

***