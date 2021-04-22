День ангела Вадима: поздравления в картинках и СМС

22 апреля отмечают день ангела Вадима. В переводе с древнеарийской имя означает символ победы, с славянского — тот, что спорит.
Вадимчик хорошо понимает людей, проявляет к ним заботу и всегда выполняет свои обещания. Парень очень трудолюбивый и целеустремленный.
Мужчина с таким именем способен подружиться абсолютно с любым и добиться необходимого сотрудничества. Однако иногда отношения с деловыми партнерами для Вадима превращаются в соревнование, где он старается обязательно победить.
Отношения с женщинами у него складываются непросто. Но если Вадим влюбляется по-настоящему — это всерьез и надолго. Жена же для него более чем жена, она — его второе я.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Вадима в СМС и ярких картинках. Не забудьте поздравить именинника с праздником — ему определенно будет приятно!
Поздравления с днем ангела Вадима
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Поднимем бокалы и выпьем до дна —
Ведь каждому жизнь для веселья дана.
В твои именины сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья
И верят, что Ангел тебя бережет
И риск от тебя, наш Вадим, отведет!
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Вадим, хочу тебе сказать,
Что ты заслуживаешь счастья,
Поверь не стоит унывать,
Пусть будет много настоящей
И удивительной любви,
В прекрасный праздник – именины,
Пусть планы сбудутся твои,
Не будет пусть грустить причины!
***
***
Вадим, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови.
***
***
Вадим, хочу тебе сказать,
Что ты заслуживаешь счастья,
Поверь не стоит унывать,
Пусть будет много настоящей
И удивительной любви,
В прекрасный праздник — именины,
Пусть планы сбудутся твои,
Не будет пусть грустить причины!
***
***
Вадим, будь счастлив и богат,
Прекрасной жизни этой рад,
Ты каждым мигом наслаждайся,
Счастливым быть всегда старайся,
Желаю множества удач
В решенье жизненных задач,
Пускай сбывается мечта,
И рядом будет красота!
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Церковный календарь
С 1 по 30 апреля продолжается многодневный Великий пост. Во время поста нельзя употреблять мясо и продукты животного происхождения.
24 апреля будет Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.
Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.