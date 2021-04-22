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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Украина получила вакцины АКДС и от гепатита В — когда появятся в поликлиниках

Вакцинация

На этой неделе Украина получила несколько партий вакцин для рутинной иммунизации.

Об этом во время брифинга Минздрава сообщила заместитель министра Светлана Шаталова.

Она отметила, что все полученные препараты направят в украинские регионы уже на следующей неделе.

Так, речь идет о вакцинах для профилактики:

  1. Гепатита В.
  2. Гемофилии.
  3. Дифтирии, столбняка и коклюша.

— Вакцины были поставлены закупочной организацией Детский фонд ЮНИСЕФ за бюджет 2018 года, — уточнила Светлана Шаталова.

Вакцинация в Украине

Официально вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля.

Больше всего прививок было сделано препаратом AstraZeneca Covishield.

По состоянию на 22 апреля вакцинировались 491 877 украинцев.

Пять человек (двое из которых — за границей) полностью завершили вакцинацию, получив две дозы препарата.

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