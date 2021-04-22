Украина получила вакцины АКДС и от гепатита В — когда появятся в поликлиниках

На этой неделе Украина получила несколько партий вакцин для рутинной иммунизации.

Об этом во время брифинга Минздрава сообщила заместитель министра Светлана Шаталова.

Она отметила, что все полученные препараты направят в украинские регионы уже на следующей неделе.

Так, речь идет о вакцинах для профилактики:

Гепатита В. Гемофилии. Дифтирии, столбняка и коклюша.

— Вакцины были поставлены закупочной организацией Детский фонд ЮНИСЕФ за бюджет 2018 года, — уточнила Светлана Шаталова.

Вакцинация в Украине

Официально вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля.

Больше всего прививок было сделано препаратом AstraZeneca Covishield.

По состоянию на 22 апреля вакцинировались 491 877 украинцев.

Пять человек (двое из которых — за границей) полностью завершили вакцинацию, получив две дозы препарата.