Украина получила вакцины АКДС и от гепатита В — когда появятся в поликлиниках

На этой неделе Украина получила несколько партий вакцин для рутинной иммунизации.
Об этом во время брифинга Минздрава сообщила заместитель министра Светлана Шаталова.
Она отметила, что все полученные препараты направят в украинские регионы уже на следующей неделе.
Так, речь идет о вакцинах для профилактики:
- Гепатита В.
- Гемофилии.
- Дифтирии, столбняка и коклюша.
— Вакцины были поставлены закупочной организацией Детский фонд ЮНИСЕФ за бюджет 2018 года, — уточнила Светлана Шаталова.
Вакцинация в Украине
Официально вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля.
Больше всего прививок было сделано препаратом AstraZeneca Covishield.
По состоянию на 22 апреля вакцинировались 491 877 украинцев.
Пять человек (двое из которых — за границей) полностью завершили вакцинацию, получив две дозы препарата.