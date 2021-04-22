Рецепты ПП-куличей без глютена (ВИДЕО)

Рецепты ПП-пасхи, а также безглютеновые вариации понадобятся веганам и тем, кому важно сохранить свою фигуру в праздники.
Существует множество мифов, что такие блюда не вкусны, однако блогер и экоамбасадор Анастасия Цибуляк их разрушает.
Кроме того, у украинцев есть прекрасная возможность готовить из органических продуктов отечественного производства. А это и полезно, и наших фермеров поддержите в трудные времена.
— Я давно готовлю из органических продуктов и всем советую это делать, ведь польза для здоровья очевидна. Особенно во времена пандемии, когда мы должны относиться ответственно к здоровью и укреплению иммунитета.
Мы покупаем продукты, сертифицированные как органические, у украинских фермеров, таким образом поддерживаем местных производителей и малый бизнес. Говорю искренне — это продукты превосходного качества! — отметила Анастасия Цибуляк.
Куличи без глютена — простой рецепт
Анастасия с Фактами ICTV поделилась рецептом Веганской сыроедческой пасхи без глютена, сахара, муки и выпечки.
Глютен — это аллерген, поэтому есть люди, организм которых просто не может выдерживать его в рационе. Более того, бывают моменты, когда и остальным приходится на какой-то период отказываться от глютена.
— Глютен — аллерген. Мои дети ходят в садик, поэтому часто болеют ОРВИ. Первое, что назначают в этих случаях педиатр и лор — безглютеновая диета, чтобы уменьшить отеки, — рассказывает блогер.
Состав:
- 1 ломтик тыквы
- 2 моркови
- 150 г грецких орехов
- 10 фиников
- 10 шт. кураги
- 10 г какао бобов
- 10 г молотой корицы
- 50 г семян льна
- 50 г изюма
Приготовление:
- Смешиваем грецкие орехи, корицу, какао, лен и перебиваем в блендере. Также измельчаем в блендере тыкву, нарезанную кусочками, следом — морковь, курагу и финики, взбиваем.
- Перемешиваем все ингредиенты в глубокой тарелке, должна получиться однородная консистенция. Добавляем изюм.
- Смачиваем руки и лепим кулич из нашего теста.
- Устилаем дно и бока формы для кулича (13 см диаметр) пергаментной бумагой, тщательно заполняем ее тестом. Тесто должно настояться восемь часов.
- Готовый кулич я покрываю глазурью из растопленного белого шоколада (веганского). Для глазури нагреваем 60-70 грамм белого веганского шоколада до 40°C, охлаждаем примерно до 25°C, чтобы получить густую консистенцию как у глазури.
- Покрываем глазурью наш кулич. Украшаем ароматным розмарином или лавандой.
- Отдельная важная деталь — к куличу я подаю удивительно вкусный бананово-апельсиновый крем с сиропом агавы.
Крем бананово-апельсиновый (на две порции):
- 50 г банана
- 20 г миндального молока
- 80 г тофу
- 13 г сиропа агавы
- 13 г сока лимона
- 1 ч.л. эссенции лимона
- 1 ч.л. эссенции апельсина
Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородной кремовой консистенции.
Рецепт кулича без глютена — морковно-банановый кулич на цельнозерновой рисовой муке
Другой вариант кулича без глютена. Хотя он содержит много ингредиентов, но готовится очень просто, проверьте сами.
Состав:
- 3/4 стакана цельнозерновой рисовой муки
- 1/4 стакана овсянки или овсяной муки (без глютена)
- 1/4 стакана кокосовой стружки
- 1/4 стакана кокосового сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 стакана кукурузного масла (или любого другого без запаха)
- 1/4 стакана миндального молока
- 1/4 стакана апельсинового сока
- 1 ст. л. молотых семян льна
- 1 большая морковь
- 1 средний банан
- 1/2 стакана светлого изюма
- 1 горсть грецких орехов
- 1 горсть тыквенных семечек
- 1 ст. л. корицы
- 1/2 ст. л. сухого имбиря
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 175С.
- Измельченную в блендере овсянку смешиваем с мукой и кокосовой стружкой, добавляем сахар, разрыхлитель и специи.
- Натираем морковь, разминаем вилкой банан.
- Соединяем все жидкие ингредиенты: масло, сок, молоко. Сюда же добавляем семена льна и выливаем в сухую смесь.
- Добавляем изюм, орехи, тыквенные семечки, хорошо перемешиваем и складываем в форму для выпекания, смазанную маслом. Диаметр нашей формы из экологически чистой бумаги — 90 мм, высотой — 110 мм. Важно придерживаться этих размеров, ведь безглютеновые куличи довольно капризны в выпечке.
- Выпекаем примерно 50 мин.
— Этот кулич я покрываю розовой веганской глазурью. Чтобы ее приготовить, возьмите 55 г сахарной пудры, добавьте к ней 1/2 ч.л. розовой воды и 1,5 ст.л. сока малины и взбейте до однородной консистенции, — добавила Анастасия Цибуляк.
Рецепты творожных куличей
Также на Пасху хозяйки любят готовить ароматные куличи из творога.
Рецепт творожного кулича — смотрите в нашем материале.