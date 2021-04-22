Рецепты ПП-куличей без глютена (ВИДЕО)

Рецепты ПП-пасхи, а также безглютеновые вариации понадобятся веганам и тем, кому важно сохранить свою фигуру в праздники.

Существует множество мифов, что такие блюда не вкусны, однако блогер и экоамбасадор Анастасия Цибуляк их разрушает.

Кроме того, у украинцев есть прекрасная возможность готовить из органических продуктов отечественного производства. А это и полезно, и наших фермеров поддержите в трудные времена.

— Я давно готовлю из органических продуктов и всем советую это делать, ведь польза для здоровья очевидна. Особенно во времена пандемии, когда мы должны относиться ответственно к здоровью и укреплению иммунитета. Мы покупаем продукты, сертифицированные как органические, у украинских фермеров, таким образом поддерживаем местных производителей и малый бизнес. Говорю искренне — это продукты превосходного качества! — отметила Анастасия Цибуляк.

Куличи без глютена — простой рецепт

Анастасия с Фактами ICTV поделилась рецептом Веганской сыроедческой пасхи без глютена, сахара, муки и выпечки.

Глютен — это аллерген, поэтому есть люди, организм которых просто не может выдерживать его в рационе. Более того, бывают моменты, когда и остальным приходится на какой-то период отказываться от глютена.

— Глютен — аллерген. Мои дети ходят в садик, поэтому часто болеют ОРВИ. Первое, что назначают в этих случаях педиатр и лор — безглютеновая диета, чтобы уменьшить отеки, — рассказывает блогер.

Состав:

1 ломтик тыквы

2 моркови

150 г грецких орехов

10 фиников

10 шт. кураги

10 г какао бобов

10 г молотой корицы

50 г семян льна

50 г изюма

Приготовление:

Смешиваем грецкие орехи, корицу, какао, лен и перебиваем в блендере. Также измельчаем в блендере тыкву, нарезанную кусочками, следом — морковь, курагу и финики, взбиваем. Перемешиваем все ингредиенты в глубокой тарелке, должна получиться однородная консистенция. Добавляем изюм. Смачиваем руки и лепим кулич из нашего теста. Устилаем дно и бока формы для кулича (13 см диаметр) пергаментной бумагой, тщательно заполняем ее тестом. Тесто должно настояться восемь часов. Готовый кулич я покрываю глазурью из растопленного белого шоколада (веганского). Для глазури нагреваем 60-70 грамм белого веганского шоколада до 40°C, охлаждаем примерно до 25°C, чтобы получить густую консистенцию как у глазури. Покрываем глазурью наш кулич. Украшаем ароматным розмарином или лавандой. Отдельная важная деталь — к куличу я подаю удивительно вкусный бананово-апельсиновый крем с сиропом агавы.

Крем бананово-апельсиновый (на две порции):

50 г банана

20 г миндального молока

80 г тофу

13 г сиропа агавы

13 г сока лимона

1 ч.л. эссенции лимона

1 ч.л. эссенции апельсина

Все ингредиенты взбиваем в блендере до однородной кремовой консистенции.

Рецепт кулича без глютена — морковно-банановый кулич на цельнозерновой рисовой муке

Другой вариант кулича без глютена. Хотя он содержит много ингредиентов, но готовится очень просто, проверьте сами.

Состав:

3/4 стакана цельнозерновой рисовой муки

1/4 стакана овсянки или овсяной муки (без глютена)

1/4 стакана кокосовой стружки

1/4 стакана кокосового сахара

1 ч. л. разрыхлителя

1/4 стакана кукурузного масла (или любого другого без запаха)

1/4 стакана миндального молока

1/4 стакана апельсинового сока

1 ст. л. молотых семян льна

1 большая морковь

1 средний банан

1/2 стакана светлого изюма

1 горсть грецких орехов

1 горсть тыквенных семечек

1 ст. л. корицы

1/2 ст. л. сухого имбиря

Приготовление:

Разогреваем духовку до 175С.

Измельченную в блендере овсянку смешиваем с мукой и кокосовой стружкой, добавляем сахар, разрыхлитель и специи.

Натираем морковь, разминаем вилкой банан.

Соединяем все жидкие ингредиенты: масло, сок, молоко. Сюда же добавляем семена льна и выливаем в сухую смесь.

Добавляем изюм, орехи, тыквенные семечки, хорошо перемешиваем и складываем в форму для выпекания, смазанную маслом. Диаметр нашей формы из экологически чистой бумаги — 90 мм, высотой — 110 мм. Важно придерживаться этих размеров, ведь безглютеновые куличи довольно капризны в выпечке.

Выпекаем примерно 50 мин.

— Этот кулич я покрываю розовой веганской глазурью. Чтобы ее приготовить, возьмите 55 г сахарной пудры, добавьте к ней 1/2 ч.л. розовой воды и 1,5 ст.л. сока малины и взбейте до однородной консистенции, — добавила Анастасия Цибуляк.

Рецепты творожных куличей

Также на Пасху хозяйки любят готовить ароматные куличи из творога.

Рецепт творожного кулича — смотрите в нашем материале.