23 апреля — 113 день в году. Какие праздники отмечаются в этот день, какие приметы и запреты существуют, читайте на Фактах ICTV.

23 апреля — какой сегодня праздник

В эту дату отмечается Всемирный день книги и авторского права. В 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила ввести этот праздник.

Согласно церковному календарю, в этот день чтили память Терентия Маревного.

Именины 23 апреля

День ангела в этот день отмечают Александр, Максим, Григорий, Терентий, Федор, Яков.

Приметы на 23 апреля

Предки считали, что именно Терентий Маревный указывал на те приметы, которые помогут судить о пахоте. 23 апреля в старину называли Днем солнцезахода, Днем Терентия Маревного.

Приметы:

утренний туман — к дождю;

маленькие пауки в доме — к потеплению;

большие пауки высоко на паутине — к заморозкам;

сильный ветер — к неурожаю;

много птиц на ветвях деревьев — к жаркому и солнечному лету.

Что нельзя делать 23 апреля

Какие запреты существовали в этот день:

нельзя много и тяжело работать;

нельзя сквернословить и ссориться;

нельзя употреблять алкоголь.

Праздники в 2021 году

Уже 2 мая украинцы будут отмечать главный церковный праздник года — Воскресение Христово.

До этой даты будет длиться Великий пост.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.