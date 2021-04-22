23 апреля — 113 день в году. Какие праздники отмечаются в этот день, какие приметы и запреты существуют, читайте на Фактах ICTV.
23 апреля — какой сегодня праздник
В эту дату отмечается Всемирный день книги и авторского права. В 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила ввести этот праздник.
Согласно церковному календарю, в этот день чтили память Терентия Маревного.
Именины 23 апреля
День ангела в этот день отмечают Александр, Максим, Григорий, Терентий, Федор, Яков.
Приметы на 23 апреля
Предки считали, что именно Терентий Маревный указывал на те приметы, которые помогут судить о пахоте. 23 апреля в старину называли Днем солнцезахода, Днем Терентия Маревного.
Приметы:
- утренний туман — к дождю;
- маленькие пауки в доме — к потеплению;
- большие пауки высоко на паутине — к заморозкам;
- сильный ветер — к неурожаю;
- много птиц на ветвях деревьев — к жаркому и солнечному лету.
Что нельзя делать 23 апреля
Какие запреты существовали в этот день:
- нельзя много и тяжело работать;
- нельзя сквернословить и ссориться;
- нельзя употреблять алкоголь.
Праздники в 2021 году
Уже 2 мая украинцы будут отмечать главный церковный праздник года — Воскресение Христово.
До этой даты будет длиться Великий пост.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.