Согласному церковному календарю 2021 года, с 1 по 30 апреля продлится многодневный Великий пост. Во время Великого поста нельзя употреблять рыбу и морепродукты, мясо и продукты животного происхождения, в частности нельзя пить молоко. Также запрещен алкоголь, лишь в некоторые дни можно выпить немного вина.

Однако соблюдение поста — только рекомендация, поскольку бывают ситуации, когда человек по состоянию здоровья не может исключить мясо и молочные продукты из рациона. Священнослужители отмечают, что суть поста — в общении с Богом и молитвах.

7 апреля верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля отмечается Лазарева Суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой вербы.

Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходит Страстная седмица. Это будет последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

В апреле 2021 года выпадет два дня, когда верующие поминают умерших родственников. В частности, дни поминовения умерших православных христиан, и прежде всего своих почивших родителей (предков), — это 3 и 10 апреля. Их называют Родительские субботы.

Церковные праздники в апреле 2021

1 апреля — праведной Софии, князя Слуцкого

2 апреля — преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия

3 апреля — Родительская Суббота — поминовение усопших, преподобного Серафима Вырицкого

— поминовение усопших, преподобного Серафима Вырицкого 4 апреля — Крестопоклонная неделя, третья неделя Великого Поста, священномученика Василия, пресвитера Анкирского

5 апреля — четвертая седмица Великого поста, преподобномученика Никона епископа

6 апреля — предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

9 апреля — мученицы Матроны Солунской

10 апреля — Родительская Суббота — поминовение усопших

— поминовение усопших 11 апреля — неделя Иоанна Лествичника, четвертая неделя Великого поста, святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского, начало пятой седмицы Великого поста

12 апреля — преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского

13 апреля — святителя Ионы, чудотворца и митрополита Киевского

14 апреля — преподобного Евфимия

15 апреля — преподобного Тита чудотворца

16 апреля — преподобного Никиты Исповедника

17 апреля — празднование иконы Божией матери Геронтисса

18 апреля — неделя преподобной Марии Египетской, пятая неделя Великого поста, перенесение мощей святителя Иова

19 апреля — начало шестой седмицы Великого поста, святого равноапостольного Мефодия

20 апреля — Византийской иконы Божией Матери

21 апреля — апостолов от 70-ти: Родиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма

22 апреля — мученика Евпсихия

23 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора

24 апреля — Лазарева суббота , священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского

, священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского 25 апреля — Вербное Воскресенье , вход Господень в Иерусалим, преподобного Василия исповедника

, вход Господень в Иерусалим, преподобного Василия исповедника 26 апреля — начало Страстной седмицы, Великий понедельник , священномученика Артемона

, священномученика Артемона 27 апреля — Великий вторник

28 апреля — Великая среда страстной седмицы, апостолов Аристарха, Пуда и Трофима

страстной седмицы, апостолов Аристарха, Пуда и Трофима 29 апреля — Великий четверг (чистый четверг) , Ильинско-Черниговской и Тамбовской икон Божией Матери

, Ильинско-Черниговской и Тамбовской икон Божией Матери 30 апреля — Великая пятница (Страстная пятница), преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть много неофициальных дат, которые важны для представителей разных профессий. Смотрите календарь неофициальных праздников на 2021 год на сайте Факты ICTV.

Например, в 2021 году отмечают Международный день ювелира, Международный день бармена, Международный день стоматолога, День компьютерщика, Всемирный день писателя, День таксиста, Всеукраинский день психолога, Международный день ветеринарного врача, День Воздушных сил ВСУ, День программиста, День спасателя Украины, День автомобилиста, День работников архивных учреждений Украины, а также много других важных профессиональных праздников.

То же самое касается других неофициальных праздников, которые не празднуют на законодательном уровне, однако это никак не влияет на их важность для людей. Например, в 2021 году будут праздновать Всемирный день улыбки, Всемирный день сна, Международный день музыки, Всемирный день поцелуя, День молодежи Украины, Международный день друзей и ряд других приятных праздников.