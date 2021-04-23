23 апреля отмечают день ангела Максима. Имя латинского происхождения и означает максимус – самый большой.
Максим – энергичный парень, который способен храбро отстаивать свое мнение. Именинник постоянно открыт в общении. Он дружелюбный и всегда готов оказать помощь.
Максим верный муж и отец. Он любит общаться с детьми. Охотно водит их в детский сад и на прогулки, читает им сказки и помогает делать уроки.
Именинник никогда не ставит перед собой цель — сделать карьеру, однако, увлекшись каким-нибудь делом, может добиться значительных результатов.
Мужчины с таким именем успешно работают строителями, кузнецами, фотокорреспондентами, учителями и даже политиками.
Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с днем ангела Максима, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей с таким именем.
Поздравление с Днем ангела Максима в СМС
Именинник наш Максим
Как всегда неотразим!
Обаятелен, умен,
Столько качеств важных в нём!
Вот, что необходимо
Пожелать Максиму:
Покорять вершины и менять машины,
Путешествовать по миру, хорошую квартиру,
Любви взаимной, дороги жизни длинной.
***
У Максима-Макса именинный день!
Слов не говорим пустую дребедень,
Хвалим ум, вес, рост, слова, дела его,
И желаем, Макс, всего-всего-всего:
Джип, кабриолет, домов, коттеджей, вилл,
Подвигом своим весь мир чтоб удивил;
Премий, и чинов, и званий, и наград!
Дружбе и любви чтоб ты всегда был рад!
***
С днём ангела, Максим, тебя поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,
Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,
Пусть все мечты заветные сбудутся.
Пусть будет жизнь, как родниковая вода,
Пусть совесть будет всегда чиста,
Пусть будет долгой – долгой жизнь,
На виражах судьбы крепче держись.
***
Максим, желаю счастья максимум,
Любви тебе и много радости,
Твоим желаньям — исполняться,
Твоей удаче – улыбаться.
Желаю счастья безграничного,
И поведения приличного,
Ведь твой день ангела пришел,
Пускай от яств ломится стол!
Поздравление с днем ангела Максима в открытках
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