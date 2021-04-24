Гороскоп на неделю, с 26 апреля по 2 мая 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

27 апреля 2021 в 6.31 по Киеву состоится полнолуние. В полнолуние Луна полностью освещена и дает нам возможность увидеть окружающее пространство более четко и ясно, а с ним и собственные цели, ошибки и погрешности.

Основная тема этого полнолуния – приведение в соответствие ценностей и ресурсов. На что я трачу свой ресурс: деньги, время, жизнь? Получаю ли я благодаря этим тратам то, что я действительно ценю? Мы необязательно получим ответ о смысле жизни, но вполне можем прозреть на уровне: кажется, эти полчаса в соцсетях с утра напрочь вытеснили утреннюю зарядку.

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Каждый человек, в зависимости от своего личного гороскопа, может получить собственное – маленькое или большое – но очень ценное прозрение.

Гороскоп для Овнов

На этой неделе снова будут актуальными темы доходов и расходов. Важно быть осторожными в приобретениях, не стоит делать крупные покупки, которые не были спланированы заранее. А 27 – 28 апреля лучше и вовсе воздержаться от трат. Те, кто рожден в первую декаду Овна (20 – 30 марта) могут оказаться втянутыми в конфликты, особенно в семье, со старшими родственниками или по темам недвижимости (остальные Овны – приготовьтесь, вас ожидает то же самое, но чуть позднее). Наиболее вдохновляющими будут четверг-пятница. А вот в выходные, вероятно, придется выделить какое-то время на работу.

Гороскоп для Тельцов

Насыщенная неделя. Тем из вас, у кого день рождения на этой неделе, важно выдохнуть, подвести итоги. В этом очень поможет полнолуние 27 апреля. Хорошая практика для всех Тельцов – пересмотреть свои ресурсы и ценности, чтобы понять насколько то, что вы имеете соответствует тому, чего вы хотите. А дальше – можно строить планы на год. В работе возможны напряженные дни, особенно в общении с руководством. Вам может быть сложно сосредоточиться, поэтому будьте осторожны за рулем, давайте себе больше времени для решения привычных вопросов. Дни около полнолуния могут привести к конфликтным ситуациям с партнерами – тут тоже важно нажать на тормоз и не торопиться с критикой. Выходные хорошо провести за учебой, познанием чего-то нового.

Гороскоп для Близнецов

У вас сейчас идет активная работа над собой. Вам подойдут любые практики погружения в себя, медитации, выяснение болевых точек и способов их проработки. Обратите внимание на то, что находится совсем рядом – именно окружающая обстановка создает или отнимает вдохновение. Понемногу, по чуть-чуть приведите в порядок свой дом и рабочее место. 27-28 апреля вы можете ощутить упадок сил, не стоит на эти дни планировать важные дела, распределите свой график так, чтобы исключить возможность истощения. 29 апреля могут произойти небольшие события – предвестники тем, которые будут подняты в ближайший коридор затмений (с 26 мая по 10 июня).

Гороскоп для Раков

Основные темы недели, вероятно, будут связаны с распределением социальных ролей. Это период активного общения и выстраивания приоритетов. Если к вам приходит мысль о том, что вам не о чем общаться с определенным человеком, то, возможно, это так и есть. Но не торопитесь обрезать связи. Сейчас вы можете быть слишком категоричны и не обязательно справедливы. Наиболее напряженным в этом смысле могут быть выходные. Рожденные в первую декаду знака (21 – 31 июня) могут ощутить необычную энергичность и способность свернуть горы. И вы действительно можете, только постарайтесь следовать продуманному плану, исключайте спонтанные решения.

Гороскоп для Львов

На этой неделе лучше направьте свои силы в работу. Здесь происходит много всего: общение, обсуждение, важные решения и конфликты. Вас могут втянуть в активную конкуренцию. Тут важно проявлять сдержанность. У ваших оппонентов может быть припасено сильное оружие. Ваш способ достижения победы – сохранение собственного достоинства и следование своим стратегическим целям. Не размениваясь на мелкие битвы – выиграете войну. Наиболее сложным может оказаться как раз 27 апреля – день полнолуния, а к 29 – 30 апреля должна вырисоваться правильная тактика решения проблемы. В любом случае, постарайтесь держаться своих ценностей, ведь это неделя отстаивания собственных позиций.

Гороскоп для Дев

Эта неделя прекрасно подходит для того, чтобы заняться собственным развитием, для обучения, посещения курсов или чтения познавательной литературы. Это также хороший период для того, чтобы представить себя, провести рекламную кампанию, презентовать свою идею. Единственное, что от увлекательных занятий могут сильно отвлекать бытовые вопросы. Поэтому нужно тщательно планировать, оставляя время для насущных нужд. Возможно, придется защищать свои убеждения и права, для этого есть энергия и возможности. Кто-то может воспринять вас слишком остро, но если вы убеждены в собственной правоте, вселенная поддержит вас.

Гороскоп для Весов

Начинается период активности на работе, которая может обернуться как достижениями через упорный труд, так и конфликтными ситуациями. Начальство может нагнетать обстановку, а подчинение дается нелегко. Если вы родились в первую декаду знака (23 сентября – 2 октября), вы можете столкнуться с активным противостоянием. Постарайтесь не действовать импульсивно и не срываться на гнев, особенно если вам это свойственно. Период повышенной травмоопасности. В течение этой недели было бы неплохо закрыть долги, если они есть, и новых точно не делать.

Гороскоп для Скорпионов

Полнолуние 27 апреля состоится именно в вашем знаке, а значит, вас оно заденет в большей степени. Вы можете получить новую информацию, новое понимание каких-то запутанных ситуаций, и эти инсайты будут подталкивать к действиям. Вы можете испытать прилив энергии. Главное – правильно ее распределить и не забывать о близких. Обратите особое внимание на партнерские отношения. Если вы цените свою пару, уделите внимание любимой/любимому. Это хорошее время для того, чтобы провести больше времени вместе, создать романтическую атмосферу. И обязательно сделайте акцент на чувственный опыт: побольше прикосновений, ужин для гурманов, прослушивание любимого концерта – в общем, все то, в чем вы мастера.

Гороскоп для Стрельцов

Неделя может показаться вам не слишком занимательной, поскольку основной акцент – на выполнении рутинных, привычных действий. Будьте внимательны с документами, письмами, посылками – они могут теряться, задерживаться. Приходится преодолевать какие-то препятствия для их получения, нахождения, подписания. Есть смысл заняться своим здоровьем, особенно хроническими заболеваниями. Не ждите обострений – займитесь профилактикой. И вообще – позаботьтесь о себе. Раз уж рутина должна поглощать время, есть смысл создать новые полезные привычки, которые принесут радость вам и вашему телу.

Гороскоп для Козерогов

Для вас это неделя творчества. Хорошо заниматься тем, в чем вы хороши. Прекрасное время для того, чтобы вспомнить о своих хобби, любимых людях и детях. И по этим же темам могут потребоваться дополнительные вложения, но тут главный вопрос: готов ли я вкладывать свой ресурс (время, деньги, знания) в это дело или в этого человека? Вы можете принять импульсивное решение о приобретении, о котором можете впоследствии пожалеть. Отношения с партнерами могут обостриться, особенно заметными могут стать проблемы 27 – 28 апреля и 1-2 мая. Придерживайтесь собственных принципов, но не рубите сгоряча (особенно это касается рожденных 22 – 31 декабря).

Гороскоп для Водолеев

В течение этой недели вам очень важно обратить внимание на свою семью (как личную, так и родительскую). Вы можете обнаружить нехватку тыла, некое потрясение основ. Это не обязательно должно быть что-то радикальное, но ощущение неуверенности может появиться. Постарайтесь создать в доме комфортную атмосферу, навестите старших родственников и родителей, вспомните о том, что вас питало когда-то. Это даст сил для того, чтобы справиться с вашими амбициозными проектами.

Гороскоп для Рыб

Вам неделя несет подпитку и энергию для свершений. Активное общение с близкими, с единомышленниками, чаты, переписки, звонки, переговоры – все это прекрасно вписывается в энергетику недели. Показаны активные занятия спортом, игры, развлечения. Важно и хорошо заняться детьми, но не в смысле снова начать проверять посещение ими онлайн уроков на карантине, а сделать что-то, что не входит в обязательную программу. Пусть это будет активная игра или разговор по душам: главное – с полным вашим вовлечением в процесс. Они обязательно заметят, оценят и вы получите дополнительный виток энергии.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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