Чистый четверг в 2021 году приходится на 29 апреля, за три дня перед Пасхой.

Праздник отмечается всего один раз в году. В этот день необходимо сосредоточиться на важном, и отказаться от негативных мыслей. Каждый верующий должен забыть о грешных помыслах.

Категорически нельзя в праздник Пасхи входить с отрицательным грузом.

Для того, чтобы обрести счастье, нужно очистить свое тело. В Чистый четверг вода насыщается силой. По традиции, необходимо с самого утра окунуться в реке.

Также в этот день важно очищение в доме, в душе и теле. В Чистый четверг необходимо, чтобы в доме было убрано, поэтому хозяйка затевает генеральную уборку. Также необходимо избавиться от старых и ненужных вещей.

Церковный календарь на апрель 2021

Согласно церковному календарю на апрель 2021 года, через десять дней, 25 апреля, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.

Также православные верующие отмечают Страстную пятницу в 2021 году 30 апреля.