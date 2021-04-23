23 апреля в 12.49 по киевскому времени корабль Crew Dragon компании SpaceX доставит на орбитальную станцию ​​четырех астронавтов.

Миссия будет стартовать с площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Корабль Crew Dragon отправит в космос ракета Falcon 9 той же SpaceX Илона Маска.

В состав экипажа входят представители трех космических агентств:

Шейн Кимбро от NASA (командир корабля);

Меган Макартур от NASA (пилот):

Акихико Хосидэ от JAXA;

Томас Песке от ESA.

Экипаж проработает на станции почти полгода и вернется 31 октября в капсуле, которая спустится на парашютной системе в Атлантику возле берегов США.

Crew Dragon уже не первый раз доставляет астронавтов на Международную космическую станцию. Впервые он летал в пределах тест-полета в 2020 году. Тогда на МКС Crew Dragon доставил Роберта Боба Бенка и Дагласа Дага Херли.

Также во второй раз для полета используют многоразовую первую ступень ракеты В1061, которая летала во время первой эксплуатационной пилотируемой миссии в ноябре 2020 года. После вывода корабля на орбиту она снова вернется на Землю.

Трансляция запуска корабля Crew Dragon на МКС

Запуск на МКС первой миссии

15 ноября 2020 года компания SpaceX запустила на МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

Это была первая регулярная миссия Crew Dragon с астронавтами, которые будут участвовать в запланированных исследованиях на МКС и сделают несколько выходов в открытый космос для обслуживания станции.